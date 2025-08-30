お笑いコンビ「令和ロマン」松井ケムリ（32）が、30日放送のTOKYO FM「川島明 そもそもの話」（土曜後5・00）にゲスト出演し、父の影響について語った。

パーソナリティーの「麒麟」川島明から「いろいろおっしゃってるでしょうけど、お父さんが凄くて」と振られると、松井は「そうなんですよ、ホントに」と返答。父は大和証券の松井敏浩取締役副会長であることを公表している。

松井もたびたびネタにしているが、当時の父の肩書は副社長。「副社長って言ってるけど、今は大和証券取締役副会長になりまして。兼関西テレビ鑑査役を」と、今の肩書をあらためて説明した。

川島が「実家金持ちみたいな芸人、いっぱいいたよ？（その芸人とは）太さが違う」と指摘すると、松井も「太さが違うし、カンテレまで入ってくるのは違うんじゃないかとは思う」と、笑いながら本音をポロリ。「ホント、カンテレ行ったら気を遣われるんですよ。みんながMCの人とかよりも、深めに僕に頭を下げてくるんで、凄い申し訳ないんですけど」とぶっちゃけていた。

さらに「（番組で）MCの方もいじってくれたりして。“鑑査役だから”って」とも。「監査って、何をしている仕事か、僕らじゃあんまり分からないじゃないですか？僕らも勘で、“スタジオきれいに使ってね〜”とか。たぶん違うんでしょうけど、何となくそんなことを言ったりしています」と笑っていた。