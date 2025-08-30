お笑いコンビ、霜降り明星の粗品（32）せいや（32）が29日深夜放送のニッポン放送「霜降り明星のオールナイトニッポン」（金曜深夜1時）に生出演。最近、タクシートラブルがあったと明かした。

今放送でテーマになったのは「顔障し（かおさし）男」。せいやの移動中の変装が軽く一般人に見抜かれやすいことに対し、粗品が不満を述べる展開に。そして移動時に顔バレしないようにするにはどうするか、写真撮影を求められた際はどうするか、などが話し合われた。その中で飛び交った単語が「顔障し男」。「顔障し」は大阪の芸人がよく使うフレーズで「顔がバレて差し障りがある」という意味を持つ。

粗品は「あれはあるで、逆に顔障さすっていうのはあるで」と前置きした上で「最近、タクシーでとにかくめっちゃもめて。運転手と」と切り出た。すると、せいやはすかさず「（タクシーネタは）今、ホットやねん」と返答した。

粗品は「暴力とかもちろん振るってないですし、言葉もキツくはしてないけど。とにかくめちゃくちゃもめた時は最後、俺もマスクとメガネ外して『アラシタ！』（ありがとうの意）と。逆にな。『アラシタ〜！』って」と声を荒らげたという。

せいやから「お前が損してんねんで。お前だけリスク背負ってんねんで」と指摘されると、粗品は「俺は気にしてないぞと。言えよ、方々で。どうぞ！っていう話」と語った。