「完璧な足」加護亜依、超ギリギリのスウェット姿で美脚を披露！ 「相変わらず脚がキレイ」
元モーニング娘。でタレントの加護亜依さんは8月29日、自身のInstagramを更新。スウェット姿で美脚を公開し、反響を呼びました。
【写真】加護亜依の美脚際立つ超ギリギリなスウェット姿
「相変わらず脚がキレイ」加護さんは、「新しいブランド @nostalvia_official がローンチされたので一足お先に伺ってきましたぁ！」「あいぼんが着用してる(1枚目)スウェットはMサイズ 一枚でさらっと着るのがオシャレで可愛いかもぉ」などとつづり、5枚の写真を投稿。新ブランドの展示会を訪れた際の様子です。1枚目では、加護さんがオーバーサイズのスウェットを着用しており、太もものギリギリまで美しい脚が見えています。
ファンからは、「相変わらず脚がキレイ」「めっちゃかわいい」「完璧な足」「1枚で着る着方が可愛いし足が綺麗だし綺麗に見えるね」「かわゆい」などの声が寄せられました。
美脚ショットはほかにも24日にも、美脚ショットを公開している加護さん。こちらの投稿ではデニム素材のショートパンツを着用しています。、ファンからは「可愛い 足細い」「脚長っ」「ショーパンnice」などのコメントが寄せられました。気になった方は、ぜひチェックしてみてくださいね！(文:熱帯夜)
