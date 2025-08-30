プロボクシングの三迫ジムは３０日、所属するライト級（６１・２キロ以下）の元地域３冠王者・吉野修一郎（３３）が現役を引退すると発表した。

吉野は今年４月、韓国でウズベキスタン人のＷＢＡアジア同級王者チェ・シロ（韓国）に挑戦も、１１回ＴＫＯ負け。その後休養を取りながら進退について考えていたが、このほど引退を決意したという。

吉野は三迫ジムを通じて「４月１９日の韓国でのタイトルマッチを最後に、引退を決めました。アマチュアからプロまで、約２０年間、本当に濃いボクシング人生でした。ボクシングを通じて沢山の方に出会い、沢山の方に応援してもらい幸せでした。世界は取れませんでしたが、沢山の応援があったからこそ自分の夢を追うことができました。最後にずっと応援してくださった皆様、ファンの皆様、応援ありがとうございました」とコメントを発表した。今後については言及していない。

高校４冠の吉野はアマチュア１０４勝（５５ＫＯ・ＲＳＣ）２０敗の戦績を挙げ、２０１５年１２月にプロデビュー。タイ人選手に３回ＴＫＯ勝ちで初陣を飾ると、１７年１０月に日本ライト級王座を獲得。１９年１０月にはＷＢＯアジアパシフィック、東洋太平洋王座も手にして地域３冠王となった。その後も元世界王者の伊藤雅雪やロマチェンコらと対戦経験のある元東洋太平洋王者・中谷正義ら国内の強豪を次々と撃破。２３年４月、米国で現ＷＢＣ世界同級王者シャクール・スティーブンソン（米国）と世界王座挑戦者決定戦で対戦したが、６回ＴＫＯ負けでプロ初黒星を喫した。２４年６月に再起したものの、再起２戦目でプロ２敗目を喫した。

戦績は１７勝（１３ＫＯ）２敗。