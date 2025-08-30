戦後ホラー「心霊小説」はこうしてエンタメ化した…何度もリメイクされる「20世紀の怖い話」横溝正史、小松左京、筒井康隆も

アメリカではSF小説が黄金時代を迎える一方、日本では戦時中の思想統制が解除されるとともに、息をひそめていた作家たちが創作意欲を爆発させました。

この記事はこの夏2冊のホラーブックガイドを上梓した朝宮運河さんの著書『怖い話名著88 乱歩、キングからモキュメンタリーまで』より抜粋してお伝えします。

アメリカのSF黄金時代

40〜50 年代のアメリカではSF小説が黄金時代を迎えていた。SFとは、Science Fictionの略語で、科学的空想にもとづいた物語を指す。

ホラーの古典であるメアリー・シェリーの『フランケンシュタイン』（1818イギリス）が、SFの元祖と呼ばれることからも明らかなように、SFのある部分はホラーと重なっており、英米のSFには、ぞっとするような怖い話が多々あった。たとえば『アイ・アム・レジェ ンド』（1954アメリカ）は、吸血鬼をSF的に解釈した新時代のホラー小説だ。

ホラーの中でも不動の人気を誇る吸血鬼ものは時代を越えて書き継がれている。そもそも吸血鬼とはどんな存在なのか。ごく簡単に解説すると、そのルーツはヨーロッパ各地に伝わる民話だ。特にスラブ民話に登場する血を吸う死体ヴァンパイアは、吸血鬼のイメージが生まれるうえで決定的な役目を果たした。

民話を参考に、ブラム・ストーカーが書いたのが『吸血鬼ドラキュラ』（1897イギリス）。東欧の吸血貴族がロンドンに現れるこの作品は、エンタメ小説における吸血鬼のキャラクターを確立した。 以降、映画も影響して吸血鬼イコール黒いマントに身を包んだ貴族、というイメージが長く続く。

それを覆したのがリチャード・マシスンの『アイ・アム・レジェンド』なのだ。ここで描かれる吸血鬼は、 血に飢えて群れをなす集団でしかなく、いわば“吸血行為の民主化”が起こり、貴族でなくとも血が吸える時代が到来したのである。

思想統制の解除とともに花開いた推理小説

一方日本では、1941年の太平洋戦争の勃発により、文化・思想への統制が厳しさを増し、日本の探偵作家たちは一時作品発表の機会を失っていた。その禁が解かれるのは 1945 年8月の終戦以降のこと。沈黙を余儀なくされていた探偵作家たちは、自由な時代の到来とともに創作意欲を爆発させ、「宝石」（1946年創刊）や「新青年」などの雑誌に次々に新作を発表する。

この時期、特に旺盛な活動をみせたのが名探偵・金田一耕助でおなじみの横溝正史だった。横溝は『本陣殺人事件』（1946）を皮切りに、『獄門島』（1947）、『八つ墓村』（1949）と本格推理小説の傑作を相次いで執筆している。

文化・思想統制が解かれたことで、推理小説が隆盛となる一方で、誰もが大切な人を亡くした戦後の日本では亡き人に「会いたい」という気持ちから「心霊小説」が流行った（年表：『怖い話名著88 乱歩、キングからモキュメンタリーまで』より）。

怪獣映画『ゴジラ』の原作者として知られる香山滋など、戦後にデビューした作家も華々しい活躍を見せ、「探偵小説」から「推理小説」と呼び名を変えたこのジャンルを彩った。その中には戦前同様、怖い話や不思議な話が多数含まれている。

また、戦争によって 多くの死に直面した日本人は、戦後その魂の行方について思いを馳せることとなり、久生十蘭「黄泉から」に代表される心霊小説が書かれるようになる。

現代まで続くメディアミックスの種が蒔かれた時代

海外作品に影響を受けて、日本でも海野十三らによって、戦前からSFの創作は試みられていた。しかし、新たなエンターテインメントとして本格的にジャンルとしての定着をみるのは、この50年代のこと。SFが大きな存在感を示すことになる。

57年にはSF同人誌「宇宙塵」が創刊、 59年には今も続くSF専門誌「SFマガジン」が創刊され、星新一、小松左京、筒井康隆らの作家が人気を博した。その背後には、もちろん40〜50年代に黄金時代を迎えたアメリカSFの影響があった。

現代でも同じだが、怖い話を伝えるメディアとして、映画が果たす役割は非常に大きい。ジョン・ウィンダム『トリフィド時代』（1951イギリス）、『アイ・アム・ レジェンド』（1954アメリカ ）、『盗まれた街』（1955アメリカ）、『サイコ』（1959アメリカ）、『丘の屋敷』（1959アメリカ）は、いずれも60年代以降映画化された小説だ。この時代に生まれてヒットしたホラーやSFは、いわば20世紀の怖い話の定番となり、何度もリメイクされ、現在も影響力を持つものが多い。

日本でも同じで、この時代に生まれた、横溝正史、小松左京、筒井康隆らの作品が、現在に至るまで何度も映画化されているのはご存じの通りである。

…前編記事＜怨念、破滅、死…「戦後ホラー」の恐怖は「高度経済成長の闇」が作り上げた、もうひとつの産物だった【朝宮運河が説く】＞でも、現代ホラーの魅力と大ブームの理由を明かしています。

【つづきを読む】怨念、破滅、死…「戦後ホラー」の恐怖は「高度経済成長の闇」が作り上げた、もうひとつの産物だった【朝宮運河が説く】