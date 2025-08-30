瀬戸内を拠点に活動する女性アイドルグループ・ＳＴＵ４８が３０日、都内で新シングル「傷つくことが青春だ」の発売記念イベントを行った。

この日は選抜メンバーのうち６人が登場。新曲を含むミニライブを行い、握手会でファンと交流した。今作のセンターを務める２期生の高雄さやかは新曲について「皆さんから大好評で、私も披露する度に本当にいい曲だなと思います。たくさんの方に聴いてもらいたいなと思うので、一緒に盛り上げてくれたらうれしいです」とアピール。約３０分のパフォーマンスを終え、「これからもＳＴＵ４８は成長して強くなって進化していくので、ずっと見守ってくれたらうれしいです」と力強く語った。

ＳＴＵ４８は３１日に神奈川・横浜アリーナで行われる「＠ＪＡＭ ＥＸＰＯ ２０２５」で４期生が初お披露目となる。１期生の石田千穂は「私たちも１人ひとりとはそんなに話せてなくて」と前置きした上で「本当にすらっとして髪の毛が長い子が多い。明日見られると思うんですけど、楽しみにしてほしいなと思います。かなりかわいいです」とファンの期待感を高めた。