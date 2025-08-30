お笑いコンビ「オードリー」の若林正恭が２７日放送のテレビ東京系「あちこちオードリー」（水曜・午後１１時６分）に出演。お笑いコンビのパクリについて持論を展開した。

今回は人気企画の「自作自演ですが 反論してもイイですか？」という自ら書いた架空のＳＮＳの声に全力で反論する企画が行われた。お笑いコンビ「ＥＸＩＴ」の兼近は「ＥＸＩＴなんかオリエンタルラジオのパクリ」と発表。「そもそもオリエンタルラジオさんネタやってねぇし、俺らネタやってるし、そこからして間違えてます」と語った。熱く語る兼近に若林が「これは兼近くんが書いたんだよね」と聞くと「自分で書きました」ときっぱり。若林は「すごいスタートダッシュだから」と苦笑いを浮かべた。

続けて、兼近は「そもそもね、全然違うと。中身に関してもやってることも全然違うと。強いて言えば藤森さんが１人でやってるチャラ男」と共通点を挙げたが「そこだけを引っ張ってきてパクリって言ってる浅はかな考え方。情けなさすぎて」と反論した。

すると、若林は「そうだよね、情けないよね」と大共感。「こういうすぐさ、パクリとか言いたい人ってさ、見てきたもののデータが少ないからさ、すぐ『これとこれ』ってなっちゃうからさ、よく見ると全然違う差異を感じ取れる感受性がないんだろうね」とばっさりと言い切った。これには兼近も「結構言ってくれますね」と仰天。若林は「解説ですよ」と笑っていた。