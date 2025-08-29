テレビ番組の企画とはいえ、46歳から東大受験に挑んだ山田雅人さん。しかも「勉強大嫌い」からのスタート。企画が終わっても自腹で8年間、続けた訳とは？人生さえも変えた勉強の成果や影響とは？「学び」の意味を山田さんは問いかけます。（全4回中の4回）

── ８月はレジャーを楽しむ人が多いなかで、受験生は夏休み返上で勉強に集中する時期。タレントの山田雅人さんはどんな学生時代を過ごしていましたか？

山田さん：勉強が大嫌いでね、「この先の人生、好きなことしかしない！」と決めていました。だから芸能界に入ったようなものです。ところが、あるときから「勉強ってこんなにおもしろいんだ」とガラリと視点が変わる出来事がありました。2006年、テレビ番組の企画で東大受験の話がきたんです。46歳のときでした。僕は「いまさら勉強なんてしたくない」と絶対に断るつもりでした。

ところが企画を断ろうとすると、妻が「人生で1度くらい嫌いなものに本気で向き合ってみたらどう？好きなこと、得意なことしかやらないでいたら、知識だってかたよるし、バランスがとれないわよ」と言うんです。その言葉にすごく納得して。思いきって挑戦することにしました。

でも、勉強を始めた当初は「なんで引き受けたんだろう…」と後悔しました。なにしろ初めて受けた模試は900点満点中2点！英語の長文なんて、知っている単語がほとんどないんですよ。見ているだけで、じんましんが出るんじゃないかというくらい頭が受けつけませんでした。4択の選択肢問題もどう解答していいのかわからなくて…。ひとつしか選んではいけないところをふたつ選んでしまうほどでした。

── そんな絶望の状態から、どうやったら勉強に前向きになれたのでしょうか？

山田さん：現役の東大生が家庭教師の先生としてついてくれたんです。その先生はとても素敵な人でした。東大のことも大学教授のことも、勉強のことも絶対に悪く言わない。ふつう学校に通っていたら「あの授業はつまらない」「あの先生のこと、好きじゃない」など、多少不満がありそうなものじゃないですか。それがいっさいありませんでした。

現役学生がまったく悪口を言わない東大って、すごくいい大学なんだろうなと感じました。それに家庭教師の方は僕よりずっと年下でしたが、すごく聡明で素敵だったんです。この人が通っている東大に「僕も入学したい」と憧れるようになりました。とはいえ、仕事もしているから勉強だけに専念できるわけではありません。ふだんは朝5時に起き、8時までの3時間を勉強にあてることにしました。あとは移動中のスキマ時間も有効に使い、勉強に取り組んでいました。

── 勉強がもともと嫌いだったとのことですが、受験勉強は苦痛ではありませんでしたか？

山田さん：それがおもしろいことに、「勉強ってなんて楽しいんだろう」と思うようになりました。家庭教師をしてくれた東大生の教え方がとても上手で。すべてにおいて僕が学校で習ってきたこととは異なる視点で教えてくれました。問題を解くのがゲームのような感覚でしたね。

たとえば国語の長文読解は「これは宝探しだと思って解いてみましょう」と、言われました。その言葉だけでワクワクしましたね。先生が言うには、問題文の中に、絶対答えが隠されていると。言われてみればその通りなんですよね。著者の言いたいことが表現を変えながら、何度も問題文の中にひそんでいるわけです。

英語にしてもそう。「英語は接続詞探し。接続詞のあとに答えがある。howeverは『しかしながら』という意味の接続詞だから、そのあとに結論がある」と教えてもらいました。数学も「答えから逆算して勉強」と言われました。問題にはある程度パターンがあるから、それを覚えたら解けるようになると。そのためには答えから逆算して、問題のパターンをつかむのが手っ取り早いと。なるほどなあと思いました。

最初のころ、僕はテストを受けるのが苦痛でした。すると彼は「何時間勉強しても、どこにも証拠が残りません。でもテストだけは結果をほめてくれます」と言うんです。たしかに、以前は50点だったものが60点、70点と点数が上がっていくと「こんなにできるようになった」と、達成感があります。自分の努力が目に見えるんですよね。テストを受けるのがだんだん楽しみになっていきました。

── 教え方ひとつで、勉強も楽しくなるものだということが伝わってきます。

山田さん：本当にそのとおりです。これまで僕は、勉強とは先生の話を聞いて「ただ覚える」という、受け身のものだと思っていました。でも、東大生はその最初の発想から違うんです。問題を解くのがこんなにおもしろいんだと感じました。数学の公式や英語の単語は、クイズを解くための武器。勉強で得た武器を装備して、これまで知らなかった世界を冒険するような感覚でした。あんなに苦痛だった勉強がこんなに楽しめるようになるなんて…と、夢中になりました。

ある年のセンター試験では、英語の問題にストーリーを描いた長文があり、解いていこうとしたら感動して、試験中に号泣するほどでした。試験官から「受験番号393番の方、泣いてないで問題を解きなさい」と、言われたのを覚えています。最初のころは長文問題を見るだけでアレルギーが出そうなほどだったのに…と、自分の成長っぷりに感慨深かったです。

東大生いわく「参考書は1冊でいい。その参考書に書いてある文法や単語を全部覚えたら、それだけで勝負できる」と言っていました。だから英語の参考書はボロボロになるまで読みこみました。

参考書に載っていることを一つひとつ吸収していくのが楽しくて。知識を自分のものにするのは、こんなに気持ちがいいんだと知りました。今でも英語の参考書を持ち歩いて、移動時間は勉強しています。 2006年から使っている参考書だから、もう人生の相棒みたいな存在ですね。たぶん一生をかけて学んでいくと思います。模試試験も、最初は2点からスタートでしたが、最終的に900満点中698点までいきました。

受験は断念したけれど「人生が変わった」

── 受験勉強は8年続けたそうですが、受験を断念したのはなぜでしょうか？

山田さん：全力で努力した結果、自分の限界がわかったんです。僕の最高点は698点。それ以上の点数はどうしてもとれなかった。東大に行く人たちとは「勉強の才能」が違うんだなと感じました。彼らは「ガリ勉」をしない。テストをゲーム感覚で楽しめてしまうんです。僕とはレベルが違うと感じました。

それでも番組の企画で2年間、その後の自主的に6年間、勉強を続けました。番組のなかで2年目から家庭教師をお願いした方に、個人的に家庭教師を依頼して勉強に励みました。家庭教師代は高額でしたが、全力でやりきった達成感があります。あの時間は本当に貴重なものでした。

自分の限界まで努力したと思うから、いまは東大にまったく未練もありません。不思議なことに学歴コンプレックスもなくなりました。以前は、共演者の方で高学歴の人がいたら「すごいな」と思いがちでしたが、いまはいっさいないんです。全力で勉強したことが自信になっているんですね。それに、東大受験に取り組んだおかげで、人生そのものが変わりました。

── どのように変わりましたか？

山田さん：僕は2009年から「かたり」というひとり舞台に取り組んでいます。これは芝居でもなければ朗読でもない。取材を重ね、現地を訪れ、俳優やスポーツ選手の人生に迫るんです。 僕のライフワークだと思っています。この芸を確立することができたのは、東大受験をしたおかげです。受験勉強で論文を書いたり、これまで苦手だった数学を学んだりしたことで、論理的な考え方が身につきました。そのおかげで芸が広がったというか。好きなことだけをしていたら、絶対にたどりつかなかった世界だと思います。

受験をするかどうか迷ったとき、妻に「好きなことだけしていたらバランスが悪い」と言われたのは、いま考えたらそのとおりでした。苦手なことに全力で取り組んだからこそ、学ぶものは多かったです。新しい世界がひらけたと思います。もし子どもたちに、この方法で「勉強っておもしろいんだよ」と伝えられたら、勉強に夢中になる子もけっこう増えるんじゃないかなと思います。

