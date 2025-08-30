チャンネル登録者数約1630万人を誇る人気ユーチューバー、はじめしゃちょー（32）が30日、自身のYouTubeチャンネルを更新。一般女性と結婚したと発表した。

はじめしゃちょーは黒スーツ黒ネクタイ姿に黒髪で登場。薬指に指輪をはめた状態の左手を振りかざし「結婚しました〜！」と絶叫。「もう籍も入っております。もう結婚しております」と続けた。

そして「お相手がお相手なので話せることは限られてくるので。ごく限られた人にしか話してません」と明かした。同じくユーチューバーのヒカキンには伝えたという。

さらに「お相手の方は一般の女性の方です。メディアに出るお仕事をされてる方ではなく、芸能活動もしておりません」と説明。交際期間より知り合ってからの期間の方が長いとし「この人の人生を半分もらいたい。この人の人生を俺のモノにしたい。ちょっと今の言い方は傲慢（ごうまん）ですけれども」と照れながら語った。自身のYouTubeに顔出し、出演はないとした。

結婚式の予定はまだ先だという。ウエディングフォトは撮影し、その様子を動画で公開。新婦登場のシーンは動画全体がぼやかし処理がかかっていた。