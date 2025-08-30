漫才コンビ「ハイヒール」リンゴ（64）が30日放送のカンテレ「ドっとコネクト」（土曜午前11時20分、正午＝関西地区）に出演。神戸市中央区のマンションで住人の女性が刺殺された事件を受け、女性の自衛について語った。

殺人容疑で逮捕された容疑者は事件当日、被害女性を50分以上にわたって尾行し、マンションのオートロックをすり抜けて犯行に及んでいたとみられている。

タレント山田邦子（65）は「普通の生活ですよね。ちゃんと職場から電車に乗って、近所のスーパーで買い物をして、という…」と、女性が事件の直前まで、ごく普通の日常を送っていたことに触れ、「本当に怖いですね」と話した。

リンゴは、「今でも、『若い子はコンビニでアイスクリームを買わないように』とかね。（アイスが溶けない距離にある）近くに住んでいるって分かるから、とか…。そういうのを、やらないとあかんねんなって」と自衛策に言及。

「（対策は）よく聞きますけど、そこまで徹底してやってない人が多いと思います。でもやらないと、こういうことが起こる」と述べると、山田は「えっ、買い物の内容で？ 深夜でもないのよ」と驚いた。

谷元星奈アナウンサー（29）は、「気をつけていたとしても、こんな人にマンションに入ってこられて、こういうことになっちゃうと、防ぎようもないなというのも。自衛頑張るけど…」と衝撃を受けた様子。リンゴも「オートロックが最後のとりでですからね」とうなずいた。

MCのフリーアナウンサー石井亮次（48）は、「ちょっと、前の人が僕を怪しんでいる可能性があるなって思ったら、1回離れるとかね。エレベーターで『どうぞ先に行って』って言うとかね、してあげるとかいうのも大事なんかなと思います」と、警戒心を抱かれないように配慮することを提案していた。