千鳥ノブ（45）が29日放送のフジテレビ系「酒のツマミになる話」（金曜午後9時58分）に出演。NHK紅白歌合戦の今後の司会について大予想をした。

7月18日放送でSUPER EIGHT村上信五が「紅白歌合戦の司会をやりたい」との発言が視聴者の関心を集めたことが、番組で取り上げられた。ノブが「村上くんが紅白の司会そろそろ僕でいいんじゃないかという」と話すと、大悟が「ノブなんか、それこそバチバチきてたんちゃうの、紅白の司会のときなんか…村上じゃなくて…みたいな」とノブをたきつけた。

ノブは「僕はけっこうウォッチャーなんで…あの司会ウォッチャーなんで」と言葉を濁した。大悟は「有吉（弘行）さんがやったことで、芸人がやってもいいんじゃないか、っていう流れは世の中的にはきてるから、ノブならなんか言われたかもしれんけれども…」と水を向けると、ノブは「リアルな話ね。次、サンドウィッチマン、すね」とお笑いなら“サンドウィッチマン”と候補を立てた。

大悟はサンドウィッチマンについて「好感度とか、NHKでも（仕事）やってるか」と、ノブの意見に肯定的に反応。ノブは「サンドウィッチマンさんが1回やります。で、1回Snow Manやります」と男性アイドルグループの流れを出した。大悟は「あー、そうね、昔、嵐が…とか。サンドが2〜3年やり」と語った。

ノブはさらに「千鳥が49〜50歳かな…麒麟川島がやります」とさらに予測した。大悟は「じゃあ、川島が5年やります」と流れを作って、ノブは「その前の60歳前の千鳥に…」と話すと大悟が「ワシが性欲なくなったころに…」とギャグをまじえ、ノブは「大悟が品行方正になったときに…だから60歳前の千鳥にくるんじゃないかな、と思う」と話した。

大悟は「ワシは何だったら、ノブが1人でやっているのを大みそか家で見てみたい」とリアクション。ノブは「僕もいろいろシュミレーションしたんですが、1人じゃできない」と白旗をあげた。大悟も「ワシも見てて分かるもん。ワシはボケれません、あそこで」と紅白司会からの“撤退”を宣言した。