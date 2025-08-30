彼女を悲しませる誕生日プレゼントへのリアクション９パターン
最初のころは嬉しかった彼女からのプレゼントも、付き合いに慣れてくると、感動が薄くなってしまうもの。とはいえ、それを表に出してしまうのはあまりに失礼かもしれません。そこで今回は10代から20代の独身女性279名に聞いたアンケートを参考に「彼女を悲しませる誕生日プレゼントへのリアクション」をご紹介します。
【１】「こんなのもらうの悪いよ」と受け取りを断る
「誕生日プレゼントなのに、突き返されても困ります」（10代女性）というように、「自分なんかのためにもったいない」と遠慮したつもりが、意味不明な行動に映ってしまうケースです。高価なプレゼントをもらったら、彼女の誕生日には倍返しするつもりで受け取ってはいかがでしょうか。
【２】「サンキュー」と受け取ったあと首をかしげる
「『オイ！なんだその反応は！』って思いました」（20代女性）というように、「あれっ？」と思うようなプレゼントだったとしても、その場で不思議がるのはデリカシーがなさすぎるでしょう。ちょっと変わったものだったとしても、「こんなのはじめてだよ！」とコメントするに留めるのが無難そうです。
【３】「これ苦手なヤツだわ」と好みと違うことを強調する
「そんなことを平気で言えちゃうタイプなんだ…と思いました」（20代女性）というように、気に入らなかったことをハッキリ伝えすぎるのも善し悪しのようです。否定的な言葉を口にしそうになったらグッとこらえて場の空気を読みたいところです。
【４】「ありがとう」と感謝するものの暗い表情を見せる
「笑ってくれないと、ダメだったのかなって思いますよね」（20代女性）というように、受け取るときの顔が暗すぎて、彼女をしょんぼりさせるケースです。むやみにはしゃいで嘘くさくなるのはやり過ぎですが、せめて爽やかな笑顔をみせてあげましょう。
【５】「次は一緒に選ぼう」と遠回しに嬉しくないことを伝える
「喜んでくれると思っていただけに、『これは違う』と言われたようでショックです」（10代女性）というように、ミスチョイスだと思ったとしても、その場でそれをにおわせるのは酷かもしれません。もし的外れなプレゼントが続くようなら、まずは自分が彼女への贈り物を一緒に選んで、そういう流れを作るようにしてはいかがでしょうか。
【６】「これと似たヤツ持ってるわー」とガッカリした態度をとる
「こっちも残念ですが、もうちょっとほかの反応ないですか？と思います」（20代女性）というように、既視感のあるプレゼントをみてシュンとしてしまっては、彼女の立場がありません。同じようなものを持っていても、機転を利かせて「やっぱり気が合うね」くらい言えるようになりたいものです。
【７】「あ…ありがとうね」とリアクションが小さい
「えー、それだけ!?と拍子抜けしてしまいました」（20代女性）というように、冷めた様子で受け取ってしまい、彼女の期待を裏切るパターンです。本音はともかく、「わぁー！ありがとう!!」と笑顔で喜ぶのが恋人としての優しさでしょう。
【８】「持ち歩くにはキツイかなー」とプレゼントのチョイスを否定する
「でもまずは『ありがとう』くらいいうんじゃないの？って感じです」（10代女性）というように、彼女のチョイスにダメ出しするのも、このタイミングではまずそうです。「趣味に合わない」「派手すぎる」などと思っても、とりあえず感謝の気持ちを表明したいものです。
【９】「ありがと。ところでさ…」とプレゼントの感想を言わずに違う話題に移る
「あげたものに対して何のコメントもないんだ…と思った」（20代女性）というように、プレゼントの話もそこそこに、話題を変えて悲しまれるパターンです。とりあえずは贈り物を手に取ってじっくり触り、興味深そうにしてみせましょう。
残念なリアクションがいくつも出てきましたが、彼女からの誕生日プレゼントには、「ありがとう」と感謝を述べながら、笑顔で受け取るのが基本といえるかもしれません。（外山武史）
【調査概要】
期間：2015年3月14日から21日まで
対象：合計279名（10代、20代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査
