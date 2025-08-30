¡ØE-girls¡Ù¤¬±Ê±ó¤ËÂ³¤¯¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Úº´Æ£À²Èþinterview¡Û
º´Æ£À²Èþ¤µ¤ó¤¬¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤òÌ³¤á¤ëÈÖÁÈ¡Ø¥¬¥ë¥Ð¥È -GIRLS BATTLE AUDITION-¡Ù(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤¬¡¢8·î23Æü(ÅÚ)¤è¤êÊüÁ÷³«»Ï¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤â¸õÊäÀ¸¤È¤·¤Æ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë»²²Ã¤·¡¢¤½¤Î¸å¡ØFlower¡Ù¡ØE-girls¡Ù¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤ÄÀ²Èþ¤µ¤ó¡£¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤ËÄ©Àï¤¹¤ëÈà½÷¤Ïº£¡¢²¿¤òÁÛ¤¦¤Î¤«¡£Á´8²ó¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£
ÏÃÂê¤Î¡Ø¥¬¥ë¥Ð¥È¡Ù¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ïº´Æ£À²Èþ
LDH JAPAN¤Ë¤è¤ë¥¬¡¼¥ë¥º¡¦¥°¥ë¡¼¥×¡¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ø¡Ù¤Ç¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤òÌ³¤á¤ëº´Æ£À²Èþ(¤µ¤È¤¦¤Ï¤ë¤ß)¤µ¤ó¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ï¸õÊäÀ¸¤È¤·¤Æ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ËÄ©¤ó¤ÀÈà½÷¤Ïº£¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¸½ºß30ºÐ¡¢16ºÐ¤Ç·ÝÇ½³èÆ°¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ°ÊÍè14Ç¯´Ö¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò»ý¤ÄÀ²Èþ¤µ¤ó¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·ÝÇ½À¸³è¤È¡¢¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤Ç¤¢¤ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¶È¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¡¢¿¼¤¯¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿ÍÀ¸¤¬°ì¿Í¤Î½÷À¤È¤·¤Æ¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¡×
----E-girls¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤ÆÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿20ÂåÁ°È¾¤Îº¢¡¢¼«Ê¬¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©¤É¤ó¤ÊÌ¤Íè¤òÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡ÖÅö»þ¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯E-girls¤È¤·¤Æ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÅÐ¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¡¢¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤¬±Ê±ó¤ËÂ³¤¯¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢·ëº§¤ä»Ò¤É¤â¤ò»º¤à»þ´ü¤¬Íè¤¿¤ê¡¢°ì¿Í¤Î½÷À¤È¤·¤Æ¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿ÍÀ¸¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤ËÍè¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£¤¤¤Ä¤«¡Ø¼«Ê¬¤Ë¤Á¤ã¤ó¤È¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤»þ´ü¤¬Íè¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯°Õ¼±¤·¡¢¼«Ê¬¤¬°ìÈÖ³è¤«¤»¤ë¤â¤Î¤òÉð´ï¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÇùÁ³¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
----¥°¥ë¡¼¥×³èÆ°¤ÎÀè¤Ç¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¡©
¡Ö¥â¥Ç¥ë³èÆ°¤¬¤½¤Î1¤Ä¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¤Ï¡¢¥À¥ó¥¹¤ò³è¤«¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤º¤Ã¤È¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÍÙ¤ê¤ò¤ä¤á¤ë¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥½¥í¤È¤·¤Æ¥À¥ó¥¹¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤â·Á¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤É¤¦ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿º¢¤Ë¥â¥Ç¥ë¤Î³èÆ°¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢¥À¥ó¥¹¤ËÂÐ¤·¤Æ³ëÆ£¤·¤¿¤ê¤È¡Ø¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤È¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ÎÆóÌÌÀ¡Ù¤ËÇº¤ó¤À»þ´ü¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½ä¤ê¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¥À¥ó¥¹·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¤Æ¡¢¥¬¡¼¥ë¥º¡¦¥°¥ë¡¼¥×¡¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ÏÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
----¾Íè¤Î¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢E-girls»þÂå¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ö¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤³èÆ°¤È¡¢¥½¥í¤È¤·¤Æ¤¢¤ê¤¿¤¤¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¡¢¾ï¡¹¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»öÌ³½ê¤Ë¹Ô¤¯¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤¬¥Ç¥¹¥¯¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ËÆÍ·â¤·¤Æ¡Ø»ä¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤·¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡ª¡Ù¤Ã¤ÆÁêÃÌ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢»Å»ö¤Î¼ÙËâ¤À¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É(¾Ð)¡£¤Ç¤âÉ¬»à¤À¤Ã¤¿¤·¡¢°ìÀ¸·üÌ¿¤Ç¤·¤¿¡×
----¤¹¤´¤¤ÀÑ¶ËÀ¤Ç¤¹¤Í¡ª
¡ÖÀÑ¶ËÀ¤ÏLDH¤ÎÊ¸²½¤Ç¤¹¤Í¡ªÃË½÷´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¤ß¤ó¤Ê¾Íè¤ò¹Í¤¨¤Æ¼«Ê¬¤ò¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤·¤Þ¤¹¤·¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤Ö¤ó¡¢EXILE¤Î³§¤µ¤ó¤Î¤½¤¦¤¤¤¦»Ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¿¤«¤é¤Ê¤Î¤«¤Ê¡£Îã¤¨¤ÐTETSUYA¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ø¥°¥ë¡¼¥×¤ò¤ä¤ê¤Ê¤¬¤é¥³¡¼¥Ò¡¼¥·¥ç¥Ã¥×³«¤¤Þ¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¥½¥í¤È¤·¤Æ¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤â¹¤²¤Æ¤¤¤¿ÀèÇÚ¤¿¤Á¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡£³§¤µ¤ó¼«Ê¬¤Ç»ñÎÁ¤òºî¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢HIRO¤µ¤ó¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¤·¤¿¤ê¤È¤«¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ø¹ÔÆ°¤·¤ÆÌ´¤¬³«¤±¤¿¡Ù»Ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¼«Ê¬¤ÇÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ê¤ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¢¡º´Æ£À²Èþ /
¤µ¤È¤¦¤Ï¤ë¤ß¡£1995Ç¯6·î8ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£»³·Á¸©½Ð¿È¡£2011Ç¯¡ØVOCAL BATTLE AUDITION 3 ¡ÁFor Girls¡Á¡Ù¤ò·Ð¤Æ¡ØFlower¡Ù¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¡ØE-girls¡Ù¤ÎÆóÂåÌÜ¥ê¡¼¥À¡¼¡£2021Ç¯1·î¤è¤ê¥½¥í¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¥¹¥¿¡¼¥È¡£173cm¤ÎÄ¹¿È¤Ç¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¤Ç³èÌö¡£¤Þ¤¿¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ë¤â½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¥¸¥ã¥ó¥ë¥ì¥¹¤Ë³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤òÌ³¤á¤ëÈÖÁÈ¡Ø¥¬¥ë¥Ð¥È -GIRLS BATTLE AUDITION-¡Ù(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤¬¡¢2025Ç¯8·î23Æü(ÅÚ)¤è¤êÊüÁ÷³«»Ï¡£
¢¡¥¬¥ë¥Ð¥È -GIRLS BATTLE AUDITION- ///
Ëè½µÅÚÍËÆü14:30¡Á15:00ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤ÆÊüÁ÷¡ã½é²ó¡§8·î23Æü(ÅÚ)14:30¡Á15:00¡ä¡£¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤Ï¡¢TVer/Hulu/Æü¥Æ¥ìÌµÎÁ¤Ë¤ÆÈÖÁÈÊüÁ÷¸åËè½µÅÚÍË 15:00¡ÁÇÛ¿®³«»Ï¡ªËÜÊÔ¤Ç¤Ï¼ý¤Þ¤ê¤¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¸õÊä¼Ô¤¿¤Á¤ÎÅØÎÏ¤Îµ°À×¤ä¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼º´Æ£À²Èþ¤ÎÀÖÍç¡¹¤ÊÁÛ¤¤¤Ê¤É¡¢HuluÆÈÀê¤ÎÌ¤¸ø³«¥É¥¥å¥á¥ó¥È¥·¡¼¥ó¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿HuluÆÃÊÌÈÇ¤òÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷¸å¡¢Ëè½µÅÚÍË15:00¤«¤éÇÛ¿®¡£¥¬¥ë¥Ð¥È¤ò¤è¤ê¿¼¤¯¡¢¤½¤·¤ÆÇ®¤¯±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡ª¢¨HuluÆÃÊÌÈÇ¤Î°ìÉô±ÇÁü¤ò¡¢LDH ¸ø¼°YouTube¤Ç¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¡¡Ö¥¬¥ë¥Ð¥È -GIRLS BATTLE AUDITION-¡×Hulu ÆÃÊÌÈÇ
8·î23Æü(ÅÚ)ÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷¸å¤«¤éHuluÆÈÀêÇÛ¿®³«»Ï¡£Ëè½µÅÚÍË15:00ºÇ¿·¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¹¹¿·¡£
¢¡¡Ö¥¬¥ë¥Ð¥È -GIRLS BATTLE AUDITION-¡×YouTubeÈÇ
Ëè½µÆüÍËÀµ¸áºÇ¿·¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¹¹¿·¡£
¡ã¹õ¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¤Î¥³¡¼¥Ç¡ä
¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó \26,700¡¢¥Ñ¥ó¥Ä \25,960¡¿ORR(HANA SHOWROOM)¡¢¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹ \50,680¡¢¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È \29,060(PORTRAIT REPORT)¡¢¥Ñ¥ó¥×¥¹ \21,760(ROUGHNECK)¡¿HANA KOREA
¡ãÇò¥È¥Ã¥×¥¹¤Î¥³¡¼¥Ç¡ä
¥È¥Ã¥×¥¹ \9,350¡¢¥Ñ¥ó¥Ä \11,660(ASURA)¡¢¥Ô¥¢¥¹ \28,480¡¢¥ê¥ó¥°¤Ë¤·¤¿¥¤¥ä¥«¥Õ \26,210¡¢¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È \27,280(PORTRAIT REPORT)¡¿HANA KOREA
¡ã°áÁõ¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä
HANA KOREA¡§support@hana-korea.com
HANA SHOWROOM¡§hana.showroom@hana-korea.com
------------------
Model¡§Harumi Sato
Photographer¡§Yusuke Ikuta
Styling¡§Miki Sayama
Hair&Make-up¡§Yuina Iwata
------------------