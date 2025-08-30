◇セ・リーグ 巨人―阪神（2025年8月30日 甲子園）

巨人の岸田行倫捕手（28）が30日の阪神戦（甲子園）でプロ8年目、通算289試合目にして自身初の4番に入って先発マスク。第96代4番に就任した。

これで巨人は今季8人目の4番起用となった。

岸田にとって同学年にあたる岡本和真内野手（29）が5月6日の阪神戦（東京D）で初回の一塁守備中に打者走者と交錯し、左肘じん帯損傷で戦線離脱。

その後、巨人は吉川尚輝（15試合）、トレイ・キャベッジ（39試合）、大城卓三（1試合）、丸佳浩（7試合）、増田陸（7試合）、坂本勇人（5試合）が4番を務め、不動の4番・岡本の代役を務めてきた。

8月16日の阪神戦（東京D）で岡本が待望の復帰。そこから岡本が12試合連続で4番に入っていたが、この日は2018年6月1日オリックス戦（京セラD）以来2647日ぶりの3番へ。岸田が第96代4番に就任した。

巨人が同一シーズンで8人を4番起用するのは2015年の阿部慎之助、坂本勇人、亀井善行、長野久義、大田泰示、アンダーソン、村田修一、中井大介以来10年ぶり。

この日の巨人先発メンバーは以下の通り。

1番・右翼 丸

2番・遊撃 泉口

3番・三塁 岡本

4番・捕手 岸田

5番・左翼 キャベッジ

6番・二塁 吉川

7番・一塁 リチャード

8番・中堅 オコエ

9番・投手 井上