女性ボーカルデュオ「consado」の優未（36）と武田レイナ（34）が、それぞれ結婚と第1子を妊娠したことを30日、グループのX（旧ツイッター）で発表した。

「ご報告 いつも応援してくださっている皆様へ ご一読いただけますと幸いです」として、文書の画像を投稿した。

文書には「このたび、優未・武田レイナは、それぞれ兼ねてよりお付き合いしておりました方と結婚いたしましたことをご報告申し上げます」と2人とも結婚したことを報告した。

また「二人ともお腹に小さな命を授かりました」と第1子を妊娠していることも伝えた。

2人の結婚と第1子妊娠に伴い「consadoの今後の活動につきましては、11月3日に開催されます9周年ワンマンライブを一区切りとし年内をもちまして活動を休止させていただくこととなりました」と発表した。

「それまでの間は体調と相談しながらの活動となりますのであたたかく見守っていただけますと幸いです」とし「これまで私たちを応援し、支えてくださったすべての皆さまに、心より感謝申し上げます。本当にありがとうございました」としている。