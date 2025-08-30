陣内智則の姪、白昼の万博でピチピチ全身タイツ 宮脇舞依35歳の衝撃姿に反響「アウト案件では、、」「なんか絶妙にエロい！」
お笑い芸人・陣内智則（51）の姪（めい）で、アイドルグループ・KRD8のリーダー・宮脇舞依（35）が、30日までに自身のXを更新し、大阪・関西万博での衝撃“ミャクミャク・コーデ”を披露した。
【写真】陣内智則の姪・宮脇舞依、全身タイツで衝撃のミャクミャク化
宮脇は「休日に大阪関西万博へ。ミャクミャク様イメージで行ったら なぜか“動く撮影スポット”」と写真付きで報告。青の全身タイツに身を包み、全身でミャクミャク化した。
タイツはモジモジくんさながら全身ピチピチで、ボディラインくっきり。すっかり“撮影スポット”となったようで、「非公式なのに公式ヅラしてすみません………一緒に撮ってくれた人、ありがとう」とつづった。
このほか、大屋根リングの柱「35」での写真も投稿し、「万博コーデで年齢の数字のところで写真とるの流行ってるらしい」とポージングを披露した。
ファンからは「ちょっwwまwwなにやってんすかw」「これはアウト案件では、、」「公式にしか見えないクオリティ」「スタイルええなあ」「おいおい宮脇さん、陣内さんが黙っていないですよ！笑」「なんか絶妙にエロい！」など、多数のコメントが寄せられている。
【写真】陣内智則の姪・宮脇舞依、全身タイツで衝撃のミャクミャク化
宮脇は「休日に大阪関西万博へ。ミャクミャク様イメージで行ったら なぜか“動く撮影スポット”」と写真付きで報告。青の全身タイツに身を包み、全身でミャクミャク化した。
タイツはモジモジくんさながら全身ピチピチで、ボディラインくっきり。すっかり“撮影スポット”となったようで、「非公式なのに公式ヅラしてすみません………一緒に撮ってくれた人、ありがとう」とつづった。
ファンからは「ちょっwwまwwなにやってんすかw」「これはアウト案件では、、」「公式にしか見えないクオリティ」「スタイルええなあ」「おいおい宮脇さん、陣内さんが黙っていないですよ！笑」「なんか絶妙にエロい！」など、多数のコメントが寄せられている。