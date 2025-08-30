日テレNEWS NNN

■全国の31日（日）の天気

8月最後の日曜日は北日本で雲が広がりやすいでしょう。北海道では霧のかかる所がありそうです。東日本や西日本、沖縄は勢力の強い夏の高気圧に覆われるでしょう。広い範囲で晴れる見込みです。

最低気温は25℃から27℃くらいの所が多く、大阪は29℃でしょう。日中の気温は西・東日本で35℃以上の所が多く、東海を中心に40℃くらいまで上がりそうです。

40℃…名古屋
39℃…岐阜
38℃…甲府、京都、大阪、岡山
37℃…東京都心、熊谷、横浜、彦根、高松
36℃…前橋、千葉、津、福井、鳥取、山口

危険な暑さが続きます。昼夜を問わず熱中症対策を徹底してください。

【予想最低気温（前日差）】

札幌　　　19℃（±0　8月中旬）
仙台　　　25℃（+2　熱帯夜）
新潟　　　25℃（±0　熱帯夜）
東京都心　27℃（±0　熱帯夜）
名古屋　　27℃（±0　熱帯夜）
大阪　　　29℃（+1　熱帯夜）
広島　　　28℃（±0　熱帯夜）
高知　　　26℃（±0　熱帯夜）
福岡　　　27℃（-1　熱帯夜）
鹿児島　　27℃（±0　熱帯夜）
那覇　　　27℃（±0　熱帯夜）

予想最高気温（前日差）

札幌　　　27℃（+4　真夏並み）
仙台　　　30℃（-5　真夏並み）
新潟　　　33℃（+1　真夏並み）
東京都心　37℃（-1　猛暑日）
名古屋　　40℃（+1　猛暑日）
大阪　　　38℃（+2　猛暑日）
広島　　　35℃（±0　猛暑日）
高知　　　35℃（+1　猛暑日）
福岡　　　35℃（±0　猛暑日）
鹿児島　　33℃（±0　8月中旬）
那覇　　　32℃（±0　真夏並み）

■全国の週間予報

9月1日は東北南部から沖縄で晴れますが、北海道や東北北部は雨が降るでしょう。2日は北日本や北陸、西日本で曇りや雨の所が多く、北・東日本の日本海側では大雨となる所がありそうです。3日以降は西・東日本を中心に曇りや雨と、すっきりしない天気が続くでしょう。北日本では3日から5日にかけて、晴れ間がありそうです。気温は2日頃にかけて、近畿から関東を中心に35℃以上の所が多いでしょう。週の後半は猛暑の和らぐ所が多い見込みです。