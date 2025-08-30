■全国の31日（日）の天気

8月最後の日曜日は北日本で雲が広がりやすいでしょう。北海道では霧のかかる所がありそうです。東日本や西日本、沖縄は勢力の強い夏の高気圧に覆われるでしょう。広い範囲で晴れる見込みです。

最低気温は25℃から27℃くらいの所が多く、大阪は29℃でしょう。日中の気温は西・東日本で35℃以上の所が多く、東海を中心に40℃くらいまで上がりそうです。

40℃…名古屋

39℃…岐阜

38℃…甲府、京都、大阪、岡山

37℃…東京都心、熊谷、横浜、彦根、高松

36℃…前橋、千葉、津、福井、鳥取、山口

危険な暑さが続きます。昼夜を問わず熱中症対策を徹底してください。

【予想最低気温（前日差）】

札幌 19℃（±0 8月中旬）

仙台 25℃（+2 熱帯夜）

新潟 25℃（±0 熱帯夜）

東京都心 27℃（±0 熱帯夜）

名古屋 27℃（±0 熱帯夜）

大阪 29℃（+1 熱帯夜）

広島 28℃（±0 熱帯夜）

高知 26℃（±0 熱帯夜）

福岡 27℃（-1 熱帯夜）

鹿児島 27℃（±0 熱帯夜）

那覇 27℃（±0 熱帯夜）

予想最高気温（前日差）

札幌 27℃（+4 真夏並み）

仙台 30℃（-5 真夏並み）

新潟 33℃（+1 真夏並み）

東京都心 37℃（-1 猛暑日）

名古屋 40℃（+1 猛暑日）

大阪 38℃（+2 猛暑日）

広島 35℃（±0 猛暑日）

高知 35℃（+1 猛暑日）

福岡 35℃（±0 猛暑日）

鹿児島 33℃（±0 8月中旬）

那覇 32℃（±0 真夏並み）

■全国の週間予報

9月1日は東北南部から沖縄で晴れますが、北海道や東北北部は雨が降るでしょう。2日は北日本や北陸、西日本で曇りや雨の所が多く、北・東日本の日本海側では大雨となる所がありそうです。3日以降は西・東日本を中心に曇りや雨と、すっきりしない天気が続くでしょう。北日本では3日から5日にかけて、晴れ間がありそうです。気温は2日頃にかけて、近畿から関東を中心に35℃以上の所が多いでしょう。週の後半は猛暑の和らぐ所が多い見込みです。