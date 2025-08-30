ツーハッチが大阪で初開催♪ルクアイーレPOPUPで体感する特別な一週間

通販ではわからない“実際の着け心地”や“サイズ感”を体感できる機会として人気のツーハッチPOPUP SHOP。2025年8月13日(水)～20日(水)、ついに関西初となるルクアイーレ大阪での開催が実現しました。先行発売アイテムやノベルティ、診断イベントなど、この期間だけの特別な企画が盛りだくさん。tu-hacciの世界観を堪能できた一週間の様子をお届けします。

店内で体感できる特別な時間

ピンクベージュを基調とした空間で展開されたPOPUP SHOPでは、ルームウェアやブラ＆ショーツを中心に豊富なラインナップを用意。

スタッフによる丁寧な接客で、肌触りやフィット感を実際に確かめられる貴重な場となりました。試着体験を通じてサイズ感の不安も解消され、多くのお客様に品質の高さを実感いただけました。

豪華ノベルティと限定イベント

先着100名限定のオリジナルヘアクリップや、初日限定のナイトブラプレゼント企画は即完売。

さらに8月15日～17日の3日間は大人気の「パーソナルカラー診断イベント」も実施。診断カルテをもとに似合う色でインナーを選べる特別体験は、「選ぶ楽しさが広がった」と大好評でした。

恒例の“必ず当たるショーツくじ”も盛り上がり、笑顔にあふれるPOPUPとなりました。

先行発売＆関西初登場アイテム

POPUP SHOPでは公式通販で人気の商品に加え、注目の新作も登場。

新補正シリーズ「Pliéa（プリエア）」



クラシックバレエをイメージした補正ランジェリー。ラメ糸入りレースや透け感が美しいデザインで、まとめ買いも多数。

ピオニーレース フロントホックブラ



“即盛り”が叶うフロントホック仕様が関西初登場。着脱のしやすさとふっくら谷間が人気を集めました。

次回開催にも期待♡

大阪での初開催は、多くのお客様から「また来てほしい」との声をいただく大盛況で幕を閉じました。

通販では得られないリアルな体験と、限定アイテムやイベントが詰まったPOPUP SHOPは、tu-hacciの魅力をより深く感じられる空間。

現在は東京・ルミネ池袋で長期POPUPを開催中です。ぜひ次回のイベントにもご期待ください♪