お得な特典がいっぱい！東急の新サービス「いつでも よりみちパス」が9月1日スタート

東急線ユーザー注目のサービスが新登場！

東急は2025年9月1日10時から、デジタルチケットのパッケージサービス「いつでも よりみちパス」を期間・数量限定で発売します。発売予定数は1000枚です。

「109シネマズ二子玉川」が500円引き

「いつでも よりみちパス」は月額980円で、自由が丘駅、駒沢大学駅、二子玉川駅のエリア内を中心とした複数のモビリティと施設・店舗、その他サービスをお得に利用できます。

特設サイトにて、限定1000枚を発売し、購入日より毎月同日の契約更新まで、サービスを利用できます。

＜サービスの一例＞

・東急線トライアングルパス 1枚無料

・東急バス一日乗車券 1枚無料

・HELLO SYCLING 30分以内無料／月1回

・109シネマズ二子玉川 通常一般料金500円引き／月10回

・ChargeSpot 1時間未満は無料／月1回

・アイカサ 24時間以内は無料／月1回

カフェの特典も充実しており、たとえば「猿田彦珈琲 駒澤大学駅」は来店特典として「ドリップバッグ1枚」（月1回）、利用特典として「ドリンク10％オフ」（無制限）を用意しています。

また、「ゴンチャ 駒澤大学駅前店」の利用特典は「通常トッピング1点無料」（無制限）です。

自由が丘駅、駒沢大学駅、二子玉川駅の周辺に住んでいる人は検討してはいかが。

なお、「いつでも よりみちパス」の利用にあたっては、アンケート協力が必要です。事前アンケートは必須で、利用中・利用後には、本サービス購入時に会員登録したメールアドレスに任意のウェブアンケートが送付されます。

購入・契約更新可能期間は11月10日までです。

＜参考＞

東急「いつでも よりみちパス」

