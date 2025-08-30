アイドルグループ「なにわ男子」が３０日放送の「なにわ男子の逆転男子」（テレビ朝日系）に出演。ライブ前のこだわりを明かした。

この日、番組ではお笑いコンビ「コットン」が、「なにわ男子」のライブツアー「釻ＢＯＮ ＢＯＮ ＶＯＹＡＧＥ釻」の横浜アリーナ公演最終日のメイク室や楽屋を訪れ、素顔にせまった。

藤原丈一郎は、自作のユニフォームを着ており、ライブに必ず持参しているという。「各会場の都市によって、ユニフォームを変える。（この日は）横浜やからＤｅＮＡ。大阪やとオリックス着て、北海道行ったら日本ハム着て、とか」とにっこり。

また、グローブを使ったスリッパも着用。「俺の私服の中で一番高い。２万５０００円」と語り、これには思わず「コットン」も「私服安」「もっと（いいの）着な」とツッコんでいた。

楽屋を訪れると、真っ黒いバスローブを着た西畑大吾がメイクをしている最中だった。

バスローブについて「今回買いました。キンプリ（『Ｋｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅ』）さんのライブに行った時に、２人が着てて、バスローブ着てんのかっこいいな」と着用理由を明かし、「キンプリインスパイアです」とキメ顔だった。