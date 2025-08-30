「にしたんクリニック」や「イモトのＷｉＦｉ」などを手がけるエクスコムグローバル株式会社の西村誠司社長が３０日、ＴｉｋＴｏｋに動画を新規投稿し、超高級リゾートでの休暇の様子を報告した。

西村氏はインドネシアのバリ島にある超高級リゾート、ブルガリ・リゾートを訪れた。「以前から来たくてやっと家族で来ることができました」と満面の笑みでリゾート内の紹介を始めた。崖の上に立っているそうで、西村氏は「皆さん見てください。一面のオーシャンビューです。いやー、本当に素敵です」と眼下に広がる海を動画で投稿した。

「大きなブルガリのロゴがあります」と話し、そばには人工の滝があって水が流れる音が心地よく響いた。西村氏は「海が本当にきれい」「インフィニティプールも本当に素敵です」と伝えた。

西村氏は子供の頃は生活保護を受給する家庭で育った。名古屋市立大学を卒業後は外資系コンサルティング会社に就職。２５歳で起業し、一時は７０００万の借金を背負ったものの海外用Ｗｉ−Ｆｉルーターのレンタルサービス「イモトのＷｉＦｉ」などで業績を伸ばしていった。にしたん子ども基金を通じて、病気や障害を持つ子どもたち、その家族への支援も続けている。