ÀÐÇËÁíÍý¡¡ÍèÆüÃæ¤Î¥¤¥ó¥É¡¦¥â¥Ç¥£¼óÁê¤ÈÈ¾Æ³ÂÎ¹©¾ì¤ò»ë»¡¡¡¡È¥¤¥ó¥É¤Î¹âÅÙ¿Íºà¼õ¤±Æþ¤ì¡É¤¬¥«¥®¡¡¿Í¸ýÀ¤³¦°ì°Ì¤Î¥¤¥ó¥É¤Ï¿Í¸ý¸º¾¯¤ÎÆüËÜ¤òµß¤¦¤Î¤«
ÀÐÇËÁíÍý¤ÏÆüËÜ¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¤¥ó¥É¤Î¥â¥Ç¥£¼óÁê¤ÈÈ¾Æ³ÂÎ¹©¾ì¤ò»ë»¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£ITÊ¬Ìî¤Ê¤É¤Ç5Ëü¿Í¤Î¿Íºà¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤òÈ¯É½¤·¤¿ÀÐÇËÁíÍý¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¤¥ó¥É¤Î¿Íºà¤ÏÆüËÜ¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÎÏ¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÀÐÇËÁíÍý¤Ï¤¤ç¤¦¡¢¥¤¥ó¥É¤Î¥â¥Ç¥£¼óÁê¤È¿·´´Àþ¤Ë¾è¤ê¡¢µÜ¾ë¸©¤Ë¤¢¤ëÈ¾Æ³ÂÎ¤Î¹©¾ì¤òË¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Î¾¼óÇ¾¤Ï¤¤Î¤¦¡¢È¾Æ³ÂÎ¤Ê¤É¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¶¨ÎÏ¤ò¶¯²½¤¹¤ë¿·¤¿¤ÊÏÈÁÈ¤ß¡Ö·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¥¤¥Ë¥·¥¢¥Á¥Ö¡×¤ÎÁÏÀß¤Ç¹ç°Õ¡£¤³¤ì¤«¤é¤Î¤ª¸ß¤¤¤ÎÈ¯Å¸¤Î¸°¤Ë¤Ê¤ë¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ö¿ÍÅª¸òÎ®¡×¤Ç¤¹¡£
ÀÐÇËÁíÍý
¡Ö¹âÅÙ¿Íºà¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥¤¥ó¥É¿Íºà¤ÎÎÏ¤Ï¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¤ÎÀ®Ä¹¡¢ÃÏÊý¤ÎÁÏÀ¸¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¤¤Î¤¦¤Î¶¦Æ±µ¼ÔÈ¯É½¤Ç¤Ï¡¢IT¤Ê¤É¤ÎÊ¬Ìî¤ÇÀìÌçÀ¤Î¹â¤¤ÃÎ¼±¤äµ»½Ñ¤ò»ý¤Ä¹âÅÙ¤Ê¿Íºà¤òÃæ¿´¤Ë¡¢5Ç¯´Ö¤Ç5Ëü¿Í¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢IT¿Íºà¤¬2030Ç¯¤Ë¤Ï¤ª¤è¤½79Ëü¿ÍÉÔÂ¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢¥¤¥ó¥É¤Ïº£¤äITÂç¹ñ¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¡¢¹ñºÝÅª¤Ë¥¤¥ó¥É¤Î¿Íºà¤Î³ÍÆÀ¶¥Áè¤¬·ã¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ì¾¸Å²°»Ô¤Ç¥Ð¥ë¥Ö¤Ê¤É¤ÎÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦´ë¶È¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¥¤¥ó¥É¿Í¤Î¥·¥ã¥º¤µ¤ó¡£¥¤¥ó¥É¤ÇÍý·Ï¤ÎºÇ¹âÊö¤È¤µ¤ì¤ë¥¤¥ó¥É¹©²ÊÂç³Ø¤òÂ´¶È¤·¡¢¿·Â´¤Ç¤³¤Î´ë¶È¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¹âº½ÅÅµ¤¹©¶È¡¡¥·¥ã¥º¡¦¥¢¥ê¡¦¥¸¥ã¥Ù¥É¤µ¤ó
¡Öµ¡³£¹©³Ø¤ÈºàÎÁ²Ê³Ø¤òÀì¹¶¤·¤Æ¤¤¤¿»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤³¤Ç¤Î¸¦µæ¤Ï¼«Ê¬¤ÎÀì¹¶¤È¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¡¢¤È¤Æ¤âÌ¥ÎÏÅª¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
Âç³Ø¤Ç³«¤«¤ì¤¿½¢¿¦¥Õ¥§¥¢¤ÇÆüËÜ¿Í¤Î¼ÒÄ¹¤«¤éÄ¾ÀÜÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¡¢¡ÖÀì¹¶¤ò³è¤«¤»¤ë¤³¤Î²ñ¼Ò¤Ê¤é¡¢°ì½ï¤Ë¼«Ê¬¤âÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë¡×¤È¹Í¤¨¤ÆÆþ¼Ò¤ò·è¤á¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
3Ç¯Á°¤Ë¥¤¥ó¥É¤Ç¤ÎºÎÍÑ¤ò»Ï¤á¤¿¤³¤Î´ë¶È¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡¢¡È·ÐºÑÀ®Ä¹¤ä¿Í¸ý¤ÎÂ¿¤µ¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥É¿Í¤ÎÎÏ¤âÉ¬Í×¡É¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤¹¡£
¹âº½¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ ¿Í»öÃ´Åö¡Ê¥Á¡¼¥Õ¡Ë¡¡ÃæÌîºé¼ù¤µ¤ó
¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀÈ¯¸«¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¡¢²ñ¼Ò¤µ¤ó¡¢¿Í¡¢¿Íºà¤¬¥¤¥ó¥É¤Ë¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥¤¥ó¥É¤ÈÆüËÜ¤¬¶¨ÎÏ´Ø·¸¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¥·¥ã¥º¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê¥¤¥¹¥é¥à¶µÅÌ¤Î¼Ò°÷¤Ë¤Ï¡¢ÎéÇÒ¤¬¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤ä¡¢Æù¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¿©»ö¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Æ¯¤¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹âº½ÅÅµ¤¹©¶È¡¡¥·¥ã¥º¡¦¥¢¥ê¡¦¥¸¥ã¥Ù¥É¤µ¤ó
¡Ö¥»¡¼¥ë¥¹¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Î»Å»ö¤Ç¤Ï¡¢¸ì³ØÎÏ¤ò³è¤«¤·¤Æ¿Í¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢ÆüËÜ¤È¤Î¶¶ÅÏ¤·¤ò¤¹¤ëÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³Ø¤ó¤ÀÃÎ¼±¤ä·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ë¶ÈÆ±»Î¤ò¤Ä¤Ê¤°¡Ø²Í¤±¶¶¡Ù¤È¤·¤ÆÌòÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¿Í¸ý¸º¾¯¤Ë¤è¤ëÆ¯¤¼êÉÔÂ¤ËÇº¤àÆüËÜ¡£¥¤¥ó¥É¤Î¹âÅÙ¿Íºà¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¸Æ¤Ó¹þ¤à¤«¤¬º£¸å¤Î¥«¥®¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£