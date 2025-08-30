¡ÚÂ®Êó¡ÛJR¿åÆ»¶¶±Ø¶á¤¯¤Î»¨µï¥Ó¥ë¤Ç²ÐºÒ¡¡¤¹¤Ç¤ËÄÃ°µ¡¡¤±¤¬¿Í¡¦Æ¨¤²ÃÙ¤ì¾ðÊó¤Ê¤·
¤¤ç¤¦¸á¸å5»þÈ¾¤´¤í¡¢Åìµþ¡¦ÀéÂåÅÄ¶è¤ÎJR¿åÆ»¶¶±Ø¶á¤¯¤Ë¤¢¤ë6³¬·ú¤Æ¤Î»¨µï¥Ó¥ë¤Ç²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢4³¬¤Î¥Ù¥é¥ó¥À¤Ë¤¢¤ë¤´¤ß¤¬Ç³¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤±¤¬¿Í¤äÆ¨¤²ÃÙ¤ì¤Ïº£¤Î¤È¤³¤í¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¾ÃËÉ¼Ö¤Ê¤É¤ª¤è¤½20Âæ¤¬½ÐÆ°¤·¡¢²Ð¤Ï30Ê¬¸å¤Ë¤Û¤Ü¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸½¾ì¤Ï¡¢JR¿åÆ»¶¶±Ø¤«¤éÆî¤Ë200¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤ÉÎ¥¤ì¤¿¡¢»¨µï¥Ó¥ë¤Ê¤É¤¬·ú¤ÁÊÂ¤ÖÃÏ°è¤Ç¤¹¡£
