¤­¤ç¤¦¸á¸å5»þÈ¾¤´¤í¡¢Åìµþ¡¦ÀéÂåÅÄ¶è¤ÎJR¿åÆ»¶¶±Ø¶á¤¯¤Ë¤¢¤ë6³¬·ú¤Æ¤Î»¨µï¥Ó¥ë¤Ç²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢4³¬¤Î¥Ù¥é¥ó¥À¤Ë¤¢¤ë¤´¤ß¤¬Ç³¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤±¤¬¿Í¤äÆ¨¤²ÃÙ¤ì¤Ïº£¤Î¤È¤³¤í¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¾ÃËÉ¼Ö¤Ê¤É¤ª¤è¤½20Âæ¤¬½ÐÆ°¤·¡¢²Ð¤Ï30Ê¬¸å¤Ë¤Û¤Ü¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¸½¾ì¤Ï¡¢JR¿åÆ»¶¶±Ø¤«¤éÆî¤Ë200¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤ÉÎ¥¤ì¤¿¡¢»¨µï¥Ó¥ë¤Ê¤É¤¬·ú¤ÁÊÂ¤ÖÃÏ°è¤Ç¤¹¡£