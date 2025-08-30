TBS NEWS DIG Powered by JNN

´ØÅìÃÏÊý¤Ç¤Ï¤­¤ç¤¦¤â´í¸±¤Ê½ë¤µ¤È¤Ê¤ê¡¢ºë¶Ì¸©È·»³Ä®¤Ç¤Ï¸á¸å2»þ18Ê¬¤Ë40.3¡î¤Þ¤Ç¾å¾º¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢·§Ã«»Ô¤Ç¤â40.2¡î¤òµ­Ï¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¤³¤Î¤Û¤«¡¢¸á¸å5»þ¤Þ¤Ç¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï·²ÇÏ¸©¶ÍÀ¸»Ô¤Ç39.2¡î¡¢Åìµþ¡¦ÉÜÃæ»Ô¤Ç39.0¡î¤Ê¤É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡Ö¥µ¥¦¥Ê¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¤â¤¦½ë¤¯¤ÆÂçÊÑ¤Ç¤¹¤Í¡×
¡ÖÎä¤¿¤¤¤â¤Î¿©¤Ù¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£¤«¤­É¹¡×

ÅìµþÅÔ¿´¤Ç¤Ï¸á¸å1»þ¤Ë38.5¡î¤Þ¤Ç¾å¾º¡£º£Ç¯´ÑÂ¬¤µ¤ì¤¿ºÇ¹âµ¤²¹¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢º£·î24Æü¤Î37.3¡î¤ò¾å²ó¤ê¡¢µ­Ï¿¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÌÔ½ëÆü¤Ïº£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ24ÆüÌÜ¤Ç¡¢Ç¯´ÖºÇÂ¿µ­Ï¿¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£

ÅÔÆâ¤Ç¤Ï¤­¤ç¤¦¸áÁ°0»þ¤«¤é¸á¸å3»þ¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë¡¢8ºÐ¤«¤é87ºÐ¤Þ¤Ç¤ÎÃË½÷¤¢¤ï¤»¤Æ20¿Í¤¬Ç®Ãæ¾É¤Îµ¿¤¤¤ÇµßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¤¢¤¹¤â³ÆÃÏ¤Ç´í¸±¤Ê½ë¤µ¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿åÊ¬¤ä±öÊ¬¤ò¤³¤Þ¤á¤ËÊäµë¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ç®Ãæ¾É¤Ë¸·½Å¤Ê·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£