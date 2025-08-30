横綱豊昇龍（２６）＝立浪＝が３０日、秋場所（９月１４日初日、両国国技館）で大関とりに挑む関脇若隆景（３０）＝荒汐＝の壁になることを誓った。

千葉・旭市で行われた夏巡業で若隆景と１１番相撲を取り８勝３敗。名古屋場所前に痛め途中休場の原因になった左足親指、巡業中に痛めた左肩の影響を感じさせず、互いに出力を抑えながらに見えたが、まずまずの動きを見せた。

豊昇龍は左肩のテーピングが痛々しいが「全然相撲を取れるから大丈夫。いい稽古ができた」と語り、左足親指についても「日に日に良くなっている」と回復に手応え。夏場所１２勝、名古屋場所１０勝の若隆景については「後半戦は必ず当たる。壁にならなきゃならない」と言い切った。

３場所３３勝がノルマとされる大関昇進。若隆景を「上がってくれればいい。実力はあるから」と認めつつ、自身の経験を踏まえ「数字を気にすると硬くなる。何も考えない方がいい」とエールも送っていた。

若隆景は「指名してもらってありがたい」と豊昇龍への感謝を口にした１１番を含む、１７番相撲を取って８勝９敗。この日の関取衆で最も多い番数で、大関とりへの意気込みを感じさせた。

若隆景は故郷の福島巡業で５歳の長男と土俵入りしたのが一番の思い出だと言い、３１日のみを残す夏巡業完走は間近。勝負の場所に向け「とにかく自分らしい相撲が取れれば。やることは変わらない」と語っていた。