¥¤¥Á¥í¡¼ÊÆÌîµåÅÂÆ²Æþ¤ê¥»¥ì¥â¥Ë¡¼ÂÎ¸³µ¡¡¡ô£³¡ÊÁ´£³²ó¡Ë
¡¡¥¯¡¼¥Ñ¡¼¥º¥¿¥¦¥ó¤ÎÊÆÌîµåÅÂÆ²ÇîÊª´Û¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥Á¥í¡¼¤ÎÅÂÆ²Æþ¤ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÆüËÜ¤ÈÊÆ¹ñ¤ÎÌîµå¸òÎ®»Ë¤Ê¤É¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤¿ÆÃÊÌÅ¸¡ØÌîµå¤È¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡§ÂÀÊ¿ÍÎ¤ò±Û¤¨¤¿ÆüÊÆ¤ÎÌîµå¸òÎ®¡Ù¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÌîµåÅÂÆ²ÇîÊª´Û¤Î£³³¬¤ËÀß¤±¤é¤ì¤¿ÆÃÊÌÅ¸¤Î²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢¥Û¡¼¥ë¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Õ¥§¡¼¥à¡¦¥¦¥£¡¼¥¯¥¨¥ó¥É¡ÊÅÂÆ²Æþ¤ê¤Î½µËö¡Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬Ë¬¤ì¡¢¶½Ì£¿¼¤½¤¦¤ËÅ¸¼¨¤Ë¸«Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÚÀµÎÏµü¤«¤éÂ£¤é¤ì¤¿³»³õ¡Û
ÀµÎÏµü¥ª¡¼¥Ê¡¼¤¬¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥ª¥Þ¥ê¡¼²ñÄ¹Â£¤Ã¤¿³»³õ¡¡photo by Yamazaki Eiji
¡¡£±³¬¤Î¼õÉÕ¤òÄÌ¤ê¡¢±¦¼ê¤Ë¤¢¤ë³¬ÃÊ¤ò¾å¤Ã¤Æ£³³¬¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢±¦¼ê¤¹¤°¤ËÆÃÊÌÅ¸¤Î²ñ¾ì¤¬¤¢¤ë¡£Æþ¤ê¸ý¤ò¤¯¤°¤ë¤È¡¢ÌÜ¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¤Î¤¬Àï¹ñ»þÂå¤ÎÉð¾¤¬ÃåÍÑ¤·¤¿³»³õ¡£¤³¤ì¤Ï1988Ç¯¤ËÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ÎÀµÎÏµü¥ª¡¼¥Ê¡¼¡ÊÅö»þ¡Ë¤¬¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥ª¥Þ¥ê¡¼²ñÄ¹¡ÊÅö»þ¡Ë¤ËÄ¹¤¤¸òÎ®¤òµÇ°¤·¤ÆÂ£¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¡£
¡¡ÆÃÊÌÅ¸¤ÏÆüÊÆ¸òÎ®¤ÎÎò»Ë¤«¤é½ç¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¥×¥íÌîµåÁðÁÏ´ü¤Î¸òÎ®¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢¤ä¤Ï¤êÆÉÇä´Ø·¸¤ÎÅ¸¼¨¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ï»ÅÊý¤Ê¤¤¡£
¡¡³»³õ¤Î¸åÊý¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥Á¥í¡¼¤¬2009Ç¯¤Ë£¹Ç¯Ï¢Â³200°ÂÂÇ¤òÃ£À®¤·¤¿»î¹ç¤ÇÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à»Ñ¤Î¿Í·Á¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬2018Ç¯¤Ë¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿»þ¤ÎË¹»Ò¤È¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¡£ÌîÌÐ±ÑÍº¤¬1988Ç¯¥½¥¦¥ë¸ÞÎØ¤Ç»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ä¡¢1995Ç¯¤Î¥á¥¸¥ã¡¼½é¾¡Íø¡¢1996Ç¯¤È2001Ç¯¤Ë¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¥Î¡¼¥é¥ó¤òÃ£À®¤·¤¿»þ¤Î»î¹çµå¤Ê¤É¡¢µ®½Å¤Ê4¸Ä¤Î¥Ü¡¼¥ë¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Å¸¼¨¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ï1800Ê¿Êý¥Õ¥£¡¼¥È¤¢¤Þ¤ê¡£´¹»»¤¹¤ë¤È¡¢167Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤¢¤Þ¤ê¤Î¹¤µ¤Ë¡¢Áª¼ê¤¬»È¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ë¡¢¥°¥é¥Ö¤Ê¤É¤ÎÍÑ¶ñ¤ä»ñÎÁ¤Ê¤É50ÅÀ¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢Æ°²è´Õ¾Þ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ä¥Æ¥ì¥Ó¥²¡¼¥à¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Á¤ÇÌîµå¤È¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤é¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆÃÊÌÅ¸¤Ï¡¢¡20À¤µª½éÆ¬¤ËÊÆ¹ñ¤ØÅÏ¤Ã¤¿Áá°ðÅÄÂç³Ø¡¢·Ä±þÂç³Ø¤ÎÌîµåÉô¤Ê¤ÉÆüËÜ¥Á¡¼¥à¤ÎÊÆ¹ñ±óÀ¬»Ë¡¢¢1934Ç¯¤ËÍèÆü¤·¤¿¥Ù¡¼¥Ö¡¦¥ë¡¼¥¹¤Ê¤ÉÊÆ¹ñ¥Á¡¼¥à¤ÎÆüËÜ±óÀ¬»Ë¡¢£¥é¥ê¡¼¡¦¥É¥Ó¡¼¤ä¥é¥ó¥Ç¥£¡¦¥Ð¡¼¥¹¡¢¥¦¥©¡¼¥ì¥ó¡¦¥¯¥í¥Þ¥Æ¥£¤éÆüËÜ¤Ç³èÌö¤·¤¿ÊÆ¹ñ¿ÍÁª¼ê¡¢¤1964Ç¯¤ËÂç¥ê¡¼¥°¤Ç½é¤á¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤¿Â¼¾å²íÂ§¤ä¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÌîÌÐ±ÑÍº¤ä¾¾°æ½¨´î¤éÊÆ¹ñ¤Ç³èÌö¤·¤¿ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¡¢¤È¤¤¤¦£´¤Ä¤Î»ëÅÀ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Ë¤â¡¢¿ÀµÜµå¾ì¤ÎÅìµþ²»Æ¬¤ä¥Ü¥¹¥È¥ó¤ÎŽ¢¥¹¥¤¡¼¥È¡¦¥¥ã¥í¥é¥¤¥óŽ£¤Ê¤ÉÆüÊÆ¤Î±þ±çÉ÷·Ê¡¢¥Û¥Ã¥È¥É¥Ã¥°¤Ê¤Éµå¾ì¤Ç¤Î·Ú¿©¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊÆÌîµåÅÂÆ²ÇîÊª´Û¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¸µ¶áÅ´¤Î¥¨¡¼¥¹¡¦ÎëÌÚ·¼¼¨¤µ¤ó¡ÊÃæ±û¡Ë¤Î¥Ü¥Ö¥ë¥Ø¥Ã¥É¿Í·Á¡¡photo by Yamazaki Eiji
¡¡ÌîÌÐ±ÑÍº¤ä¥¤¥Á¥í¡¼¡¢¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥ª¥Þ¥ê¡¼¡¢ÆüËÜ¤Î¥í¥Ã¥Æ¤Ç¤â´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¥Ü¥Ó¡¼¡¦¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¡¢Â¼¾å²íÂ§¤â¤³¤ÎÆÃÊÌÅ¸¤òË¬¤ì¤¿¡£
¡¡ÌîµåÅÂÆ²ÇîÊª´Û¤Ë¤ÏÆÃÊÌÅ¸¤Î¤Û¤«¡¢¾ïÀßÅ¸¼¨¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê¸«¤ë¤È¤Ê¤ë¤È£²Æü¤ÏÉ¬Í×¤À¤È´¶¤¸¤ë¤Û¤É½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¤ÎÎò»Ë¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¥Ù¡¼¥Ö¡¦¥ë¡¼¥¹¤ä¿Í¼ï¤ÎÊÉ¤òÇË¤Ã¤¿¥¸¥ã¥Ã¥¡¼¡¦¥í¥Ó¥ó¥½¥ó¡¢¥Ù¡¼¥Ö¡¦¥ë¡¼¥¹¤ÎËÜÎÝÂÇµÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¤¿¥Ï¥ó¥¯¡¦¥¢¡¼¥í¥ó¤é¤ÏÆÃÊÌ¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢¹õ¿Í¥ê¡¼¥°¤ä½÷»Ò¥×¥íÌîµå¡¢ÃæÆîÊÆ¥«¥ê¥Ö³¤½Ð¿È¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤âÀß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¶½Ì£¿¼¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ü¥Ö¥ë¥Ø¥Ã¥É¿Í·Á¤ÎÅ¸¼¨¡£Ìîµå¤È¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¤ÎÆÃÊÌÅ¸¤ÈÆ±¤¸£³³¬¤Çº£Ç¯£µ·î¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡£
¡¡700ÂÎ°Ê¾å¤Î¿Í·Á¤¬Æ¬¤ò¤æ¤é¤æ¤é¤µ¤»¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ÏÁÔ´Ñ¤Ç¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔµ¤Ì£¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤Ä¤¤¡¢ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Ï¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«......¤ÈÃµ¤·¤Æ¤ß¤¿¡£
¡¡¥¤¥Á¥í¡¼¤ä¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡¦¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä»þÂå¤Î¿·¾±¹ä»Ö¤Ï¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤¬¡¢ÉÔ»×µÄ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¶áÅ´¤ÎÁª¼ê¤¬²¿¿Í¤â¤¤¤¿¤³¤È¡£ÃæÂ¼µªÍÎ¤ä´ä·¨µ×»Ö¡¢¥¿¥Õ¥£¡¼¡¦¥í¡¼¥º¤Î¿Í·Á¤â¶áÅ´¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¡£¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÎëÌÚ·¼¼¨¤äÍüÅÄ¾»¹§¤Î¿Í·Á¤Þ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ú¥¤¥Á¥í¡¼¤¬ÊÆµå³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½Ö´Ö¡Û
¡¡Çï¼ê¤È´¿À¼¡¢¤½¤ì¤Ë¾Ð´é¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Û¡¼¥ë¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Õ¥§¡¼¥à¡¦¥¦¥£¡¼¥¯¥¨¥ó¥É¡ÊÅÂÆ²Æþ¤ê¤Î½µËö¡Ë¡£¥¯¡¼¥Ñ¡¼¥º¥¿¥¦¥ó¤Ï¡¢¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¤Ø¤Î°¦¾ð¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤À¡£ÅÂÆ²Æþ¤ê¤¹¤ë¸µÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¥¹¥Ô¡¼¥Á¤ò¤¹¤ëÉ½¾´¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ËÎ©¤Á²ñ¤¦¤¿¤á¡¢Á´ÊÆ¤«¤éÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤¬ÊÆ¹ñÅìÉô¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯½£¤ÎÊÒÅÄ¼Ë¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡¢¤½¤ÎÅÂÆ²Æþ¤êÉ½¾´¼°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½ñ¤¤¿¤¤¡£¥¤¥Á¥í¡¼¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤í¤ó¤ÊÇÞÂÎ¤Ç½ñ¤¿Ô¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë¤Ï¿¨¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡Åö½é¡¢£··î27Æü¤ÎÆüÍËÆü¸á¸å£±»þÈ¾¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Ä«¤«¤é¤Î±«¤Ç³«»Ï¤¬£±»þ´ÖÃÙ¤é¤µ¤ì¤¿¡£Í½Êó¤¬¤Ð¤Ã¤Á¤êÅªÃæ¤·¡¢¥»¥ì¥â¥Ë¡¼³«»Ï¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï²÷À²¤Ç¡¢²ñ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¯¥é¡¼¥¯¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¤Ï´ÑµÒ¤ËÇ®Ãæ¾ÉÍ½ËÉ¤Î¥Ü¥È¥ë¤¬ÇÛÉÛ¤µ¤ì¤¿¤Û¤É¡£¹¥Å·¤Î²¼¡¢2025Ç¯ÁÈ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á¤ÏÂÚ¤ê¤Ê¤¯½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
º£²óÅÂÆ²Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡Êº¸¤«¤é¡Ë¥Ó¥ê¡¼¡¦¥ï¥°¥Ê¡¼¡¢¥¤¥Á¥í¡¼¡¢CC¡¦¥µ¥Ð¥·¥¢¡¡photo by Getty Images
¡¡ÅÂÆ²Æþ¤ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¥¤¥Á¥í¡¼¤é¤Î´é¤¬Ä¦¤é¤ì¤¿³Û¤¬ÅÂÆ²¥Û¡¼¥ë¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ë¡£346¿Í¤Î³Û¤¬¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤Ö¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Ï¡¢º£²ó¤Î£µ¿Í¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¤¹¤Ç¤Ë³ÎÊÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£³Û¤ÎÅÚÂæ¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¡¢µ¼ÔÅêÉ¼¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿£³¿Í¤Î¥µ¥¤¥ó¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¯¥é¡¼¥¯¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢ÌµÎÁ¤Î¥·¥ã¥È¥ë¥Ð¥¹¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ÏÂ³¡¹¤ÈÌîµåÅÂÆ²ÇîÊª´Û¤Ø¡£·Ç³Û¤Î½Ö´Ö¤ò¸«¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Î³«»Ï¤¬£±»þ´ÖÃÙ¤ì¤¿´Ø·¸¤Ç¡¢³Û¤ÎÀßÃÖ¤â£±»þ´ÖÃÙ¤ì¤È¤Ê¤ê¡¢£··î27Æü¤Î¸á¸å£·»þ¤´¤í¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Û¡¼¥ë¤òËä¤á¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤Ë¡¢ÌîµåÅÂÆ²ÇîÊª´Û¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥ó¤¬³Û¤ò»ý¤Ã¤Æ¸½¤ï¤ì¡¢³Û¤ò·Ç¤²¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤ËÈäÏª¤¹¤ë¡£¥¤¥Á¥í¡¼¤Î³Û¤ò»ý¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¥¤¥ó¥¿¡¼¥ó¤Î³áÅÄ·ò¼¡Ïº¤µ¤ó¡£¥¤¥Á¥í¡¼¤Î³Û¤ò·Ç¤²¤ë¤È¡¢Çï¼ê¤È´¿À¼¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢³Û¤ÏÍ½Äê¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¸ÇÄê¤µ¤ì¡¢¥¤¥Á¥í¡¼¤ÏÊÆµå³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
