２８日のＴＢＳ「プレバト」では、２人の新特待生が誕生した。

ともに初登場だったＩＮＩ・池粼理人と高塚大夢の才能が爆発。まずは色えんぴつで「貝殻」のお題に挑んだ池崎が繊細なタッチで特待生となり、先生も「これは素晴らしい」「微妙な色をよくいろんな色を使って表現したなと思います」と絶賛した。

続けて一筆書きアートで「ギター」を描いた高塚が、絶妙な空間感覚を披露。ＭＣの浜田雅功が「マジ？ホンマに描いた？マジで？」と驚く衝撃の完成度で、先生も「残念な所が見当たらない」とうなった。

同グループから１日２人の特待生が誕生するのは番組初。ＩＮＩの公式Ｘには２人のオフショットが投稿され、視聴者から「大夢の迷いない一筆書きアートやばかった。理人の絵リアルすぎる才能の塊…」「理人も大夢もこれまでにも見せてくれていた才能やセンスが評価された瞬間ホントに感動」「家でワーキャー大盛り上がりだったよー！！２人とも才能の塊」「２人ともおめでとう！！特待生、凄いよ！！今夜はＭＩＮＩみんな祝杯あげてるはず」などの声がポストされた。