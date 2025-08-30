3年連続ホームラン王へ追撃の大谷翔平4試合ぶりのホームランならず3打数1安打　ドジャース完封負け喫すも優勝マジックは「25」に

メジャーリーグ、ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手(31)が3年連続ホームラン王へ！追撃の一発をかけ、先発出場しました。

29日は、試合がなく休養日となった大谷選手。

ホームラン王を争うライバルのシュワーバーに4本差をつけられ、｢ドデカい一発を期待してます｣｢レッツゴー！大谷！！｣とファンも追い上げの1発を期待しました。

4試合ぶりとなる46号ホームランのかかった大谷選手。

第1打席は、1度もバットを振ることなくフォアボールで出塁し先頭打者としての役割を果たしました。

しかし、続く2番のベッツがダブルプレーに打ち取られ、ドジャースは得点を奪うことができませんでした。

第2打席は3回、2アウトで回ってきました。

痛烈な打球がファーストのグラブをはじき、記録はヒット。

両チームあわせ最初のヒットで2打席続けて出塁しますが、この回もドジャースは無得点に終わりました。

30日のドジャースはヒットわずかに3本と打線に勢いがありませんでした。

大谷選手にホームランは出ず、30日は内野安打の1本のみ。

ドジャースは完封負けを喫しましたが、2位サンディエゴ・パドレスも敗れたためマジックは1つ減り25となっています。