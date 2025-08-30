今日30日は、関東から東海の4地点で最高気温が40℃を超えました。今年(2025年)、全国で40℃以上の酷暑日になったのは8日目で、年間の酷暑日日数としては歴代最多です。明日31日も関東から九州では猛烈な暑さとなる所が多く、東海では明日も40℃に達する可能性があります。

今日30日は4地点で40℃超を観測

今日30日は、関東から九州で猛烈な暑さとなった所が多く、特に関東から東海で気温が著しく上昇しました。午後5時までの最高気温は、三重県桑名市で40.5℃、埼玉県鳩山町で40.3℃、埼玉県熊谷市と静岡県浜松市で40.2℃を記録し、4地点で最高気温40℃以上の酷暑日となりました。全国で40℃以上を観測したのは、今月6日の静岡以来24日ぶりです。





また、今年(2025年)の夏は歴史的な暑さとなっており、全国で40℃以上を観測したのは8日目で、2018年の計7日を抜いて、歴代最多となりました。なお、今日30日は関東から九州で最高気温35℃以上の猛暑日が続出し、午後5時まででに231地点で猛暑日となっています。※「酷暑日」は日本気象協会独自でつけた名称であり、気象庁が定義しているものではありません。

明日31日も関東〜九州は猛烈な暑さ

明日31日も関東から九州の上空には真夏並みの暖かい空気が流れ込み、日差しの後押しもあって気温が上昇する見込みです。猛烈な暑さとなる所が多く、最高気温は東京都心で37℃、大阪で38℃、福岡と高知で35℃の予想です。名古屋は最高気温40℃予想で、東海では明日31日も40℃に達する所が出る可能性があります。



一方、北日本では雲が広がって日差しが届きにくい分、気温の上昇は抑えられる見込みです。明日31日の日中の最高気温は、仙台は今日30日より7℃低い28℃の予想。札幌は、今日30日よりは高く、27℃でしょう。

明日31日は28の都府県に熱中症警戒アラート

明日31日は、関東から九州の28都府県に熱中症警戒アラートが発表されています。危険な暑さが続くため、予防対策の徹底が重要です。室内でも熱中症になる恐れがあるため、冷房を適切に使用し、できるだけ涼しい環境でお過ごしください。また、小さな子供や高齢者など熱中症リスクの高い人には、こまめに休憩や水分補給をするよう周りの人が声をかけてあげるようにしてください。