なにわ男子・西畑大吾、King ＆ Princeの影響受けて購入したものとは「ライブ見に行った時に」
【モデルプレス＝2025/08/30】テレビ朝日系「なにわ男子の逆転男子」（毎週土曜ひる3時30分〜）が、8月30日に放送された。なにわ男子の西畑大吾が、最近先輩に影響されて購入したものを明かした。
【写真】西畑大吾、高級感あふれるタキシード姿
この日はお笑いコンビ・コットンが、ライブツアー「なにわ男子 LIVE TOUR 2025 BON BON VOYAGE」7月29日横浜アリーナ公演の最終日寸前の楽屋に潜入。ライブ直前のメンバーたちの姿をスクープした。
楽屋で出会った西畑は、自分でメイクをしている途中だったが、衣装前の黒いバスローブ姿。コットンが「歌舞伎町ナンバーワン…？」「年商5億円の…」とボケると、西畑はすかさず「歌舞伎男子ちゃうねん！」とツッコんでみせた。
西畑によればこの黒いバスローブは「今回から買いました」と新しく取り入れたものだそうで、着ることにした理由は「キンプリさんのライブ見に行った時に2人がバスローブ着てて、かっこいいなって…」とKing ＆ Princeに影響されたものだと告白。「キンプリ・インスパイア」と嬉しそうに説明した。
また、高橋恭平はライブ直前のタイミングでプロテインを摂取。「ライブ期間は（ライブ前に）筋トレをする」といい「最近まじで筋トレすると疲れなくなるんですよ」と、体を事前に動かしたほうがライブに疲れが来ないと説明。西畑と藤原丈一郎が「もう1回、あと1回って」とパーソナルトレーナーのように励ましてくれると語った。（modelpress編集部）
情報：テレビ朝日
【Not Sponsored 記事】
【写真】西畑大吾、高級感あふれるタキシード姿
◆西畑大吾、楽屋で着ているものとは
この日はお笑いコンビ・コットンが、ライブツアー「なにわ男子 LIVE TOUR 2025 BON BON VOYAGE」7月29日横浜アリーナ公演の最終日寸前の楽屋に潜入。ライブ直前のメンバーたちの姿をスクープした。
西畑によればこの黒いバスローブは「今回から買いました」と新しく取り入れたものだそうで、着ることにした理由は「キンプリさんのライブ見に行った時に2人がバスローブ着てて、かっこいいなって…」とKing ＆ Princeに影響されたものだと告白。「キンプリ・インスパイア」と嬉しそうに説明した。
◆高橋恭平、ライブ直前に筋トレ
また、高橋恭平はライブ直前のタイミングでプロテインを摂取。「ライブ期間は（ライブ前に）筋トレをする」といい「最近まじで筋トレすると疲れなくなるんですよ」と、体を事前に動かしたほうがライブに疲れが来ないと説明。西畑と藤原丈一郎が「もう1回、あと1回って」とパーソナルトレーナーのように励ましてくれると語った。（modelpress編集部）
情報：テレビ朝日
【Not Sponsored 記事】