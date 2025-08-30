アンミカ、大胆スリットから美脚スラリ オフショル衣装姿に「さすがのスタイル」「圧巻」の声
【モデルプレス＝2025/08/30】モデルでタレントのアンミカが30日、自身のInstagramを更新。大胆なスリットの入った衣装姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】アンミカ、美脚チラリの大胆衣装姿
アンミカは「日本ジュエリーフェアにて、日本ジュエリー協会アンバサダーとしてトークショー」とイベントに登壇したことを報告。「総額4500万円の輝き」と、着用したジュエリーについて明かした。シルバーのオフショルダートップスとスリットの入った白のスカートを着用し、美しい脚や胸元を大胆に披露している。
この投稿に、ファンからは「さすがのスタイル」「圧巻の美しさ」「脚が長すぎる」「かっこよくて綺麗」「オーラがすごい」「美しさに磨きがかかってる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
