イチロー米野球殿堂入りセレモニー体験記 ＃２（全３回）

ホール・オブ・フェーム・ウィークエンド（殿堂入りの週末）の最大の目玉は、今年殿堂入りする選手たちがスピーチを行なう「殿堂入りセレモニー」だが、ファンにとってもうひとつのお楽しみは、セレモニー前日に行なわれる「レジェンドたちのパレード」である。

往年のスーパースターたちがピックアップトラックに乗り、次々と目の前を通り過ぎると、沿道からは大きな拍手と歓声が沸き起こった。ファンの呼びかけに応じて手を振る選手もいれば、なかには言葉を交わす姿も見られる。米国らしい気さくさ、そしてファンとの距離の近さを強く感じさせるひとときだった。

50台を超えるピックアップトラックでのパレード。元選手だけでなく、３人の元監督とゼネラルマネジャーひとりも参加していた。ほとんどがパートナーや家族とともに乗っていたが、ひとりで荷台に座るレジェンドもいた。

現役当時のさっそうとした姿と変わらない人もいれば、年月の流れを感じさせるタイプもいる。パレードで撮影したレジェンドたちの近影を、全員というわけにはいかないが、人数を絞ってご紹介したい。



現役時代はレッズ一筋で活躍したジョニー・ベンチ photo by Yamazaki Eiji



ジョニー・ベンチ

1967年から83年までシンシナティ・レッズ一筋で活躍した強打の捕手。チームのワールドシリーズ２連覇を支えた。スター揃いの当時のチームは「ビッグ・レッド・マシン」の愛称で親しまれたが、そのジャージで登場した。89年に殿堂入り。77歳。



首位打者に７度輝いたロッド・カルー photo by Yamazaki Eiji



ロッド・カルー

1967年から85年までミネソタ・ツインズとカリフォルニア・エンゼルスで活躍。ツインズ時代にはアメリカン・リーグの首位打者に７度輝いた｢安打製造機｣。細身のスタイルは、現役当時とあまり変わっていない印象。パナマ出身で91年に殿堂入り。79歳。



通算341セーブのローリー・フィンガー photo by Yamazaki Eiji



ローリー・フィンガーズ

1968年から85年までオークランド・アレチックス、サンディエゴ・パドレス、ミルウォーキー・ブルワーズで救援投手として活躍し、通算341セーブを挙げた。トレードマークの特徴的なひげは、今も健在だった。92年に殿堂入り。78歳。



ポストシーズンでの勝負強さから「ミスター・オクトーバ」と称されたレジー・ジャクソン photo by Yamazaki Eiji



レジー・ジャクソン

1967年から87年までオークランド・アスレチックスやニューヨーク・ヤンキースなど、４球団で活躍した強打の外野手。1973年と77年にワールドシリーズMVP。特にヤンキースがドジャースを破った77年のワールドシリーズ第６戦では３打席連続本塁打。ポストシーズンでの活躍から「ミスターオクトーバー」と呼ばれた。93年に殿堂入り。79歳。



強打、攻守の三塁手として活躍したマイク・シュミット photo by Yamazaki Eiji



マイク・シュミット

1972年から89年までフィラデルフィア・フィリーズ一筋で活躍した強打と好守を兼ね備えた三塁手。通算548本塁打を放ち、ゴールドグラブ賞10度受賞。95年に殿堂入り。75歳。



「オズの魔法使い」と評された守備でファンを魅了したオジー・スミス photo by Yamazaki Eiji



オジー・スミス

1978年から96年までサンディエゴ・パドレスとセントルイス・カージナルスで遊撃手として活躍。ナショナル・リーグの遊撃手で13年連続ゴールドグラブ賞。傑出した守備力から｢オズの魔法使い｣と呼ばれ、人気を博した。2002年殿堂入り。70歳。



通算3255安打、504本塁打を放ったエディー・マレー photo by Yamazaki Eiji



エディー・マレー

1977年から97年までボルチモア・オリオールズなど５球団でおもに一塁手として活躍。スイッチヒッティングの強打者で、通算3255安打、504本塁打。1983年のワールドシリーズ制覇に貢献した。2003年殿堂入り。69歳。



アスレチックス時代の92年、サイ・ヤング賞とMVPに輝いたデニス・エカーズリー photo by Yamazaki Eiji



デニス・エカーズリー

1975年から98年まで、オークランド・アスレチックスなど５球団で投手として活躍。87年にアスレチックスに移籍後、抑えに転向して才能が開花。92年には51セーブを挙げ、サイ・ヤング賞とMVPを受賞した。スマートな体に長髪とひげ。右のサイドハンドからの変化球で打者を苦しめた。通算390セーブ。2004年に殿堂入り。70歳。



2632試合連続出場のジャー記録を持つ「鉄人」カル・リプケン・ジュニア photo by Yamazaki Eiji



カル・リプケン・ジュニア

1981年から2001年まで、ボルチモア・オリオールズ一筋でプレー。選手生活の大半を遊撃手として過ごした身長193センチの大型内野手。通算3184安打を放ち、2632試合連続出場という大リーグ記録を持つ「アイアンマン（鉄人）」の異名で知られる。しかし、パレードで目にしたその姿は、かなりふっくらしており、現役時代の面影はほとんどなかった。07年に殿堂入り。65歳。



監督としてワールドシリーズを３度制した名称、トニー・ラルーサ photo by Yamazaki Eiji



トニー・ラルーサ

監督としては、1979年から途中9年間のブランクを挟み、2022年まで通算35シーズンにわたり、シカゴ・ホワイトソックス、オークランド・アスレチックス、セントルイス・カージナルスの3球団を指揮した。ワールドシリーズ制覇を、アスレチックスで1回、カージナルスで2回果たした名将。通算成績は2884勝2499敗、勝率.536。2014年に殿堂入り。80歳。



サイ・ヤング賞を５度獲得の名左腕、ランディ・ジョンソン photo by Yamazaki Eiji



ランディ・ジョンソン

1988年から2009年まで、シアトル・マリナーズなど6球団で活躍した大型左腕。サイ・ヤング賞をマリナーズとアリゾナ・ダイヤモンドバックスで計5度受賞している。身長208センチの巨体から「ビッグユニット」の愛称で親しまれ、イチローが入団する前、マリナーズの背番号「51」を背負っていた。パレードではトラックの上でポーズを決めるなど上機嫌だった。2015年に殿堂入り。61歳。



イチローや松井秀喜と名勝負を演じたペドロ・マルティネス photo by Yamazaki Eiji



ペドロ・マルティネス

1992年から2009年までの18年間、ボストン・レッドソックスなど5球団で先発投手として活躍した右腕。通算成績は219勝100敗、防御率2.93。サイ・ヤング賞を3度受賞。現役時代よりかなりふっくらした印象だったが、人懐っこい笑顔は当時のままだった。2015年に殿堂入り。53歳。



通算630本塁打の強打者、ケン・グリフィー・ジュニア photo by Yamazaki Eiji



ケン・グリフィー・ジュニア

1989年から2010年まで、シアトル・マリナーズなど3球団で強打の中堅手として活躍。通算2781安打、630本塁打を記録し、1997年にはアメリカン・リーグMVPを獲得した。パレードでは、沿道からひときわ大きな歓声が上がっていた。2016年に殿堂入り。55歳。



通算254勝のジャック・モリス photo by Yamazaki Eiji



ジャック・モリス

1977年から1994年まで、デトロイト・タイガースなど4球団で活躍した投手。通算254勝186敗、防御率3.90の成績を残した。1984年のタイガース、1991年のミネソタ・ツインズ、1992年のトロント・ブルージェイズでワールドシリーズ制覇に貢献し、91年にはワールドシリーズMVPにも輝いた。鋭いスプリットフィンガード・ファストボールを武器に、打者を圧倒した。2018年に殿堂入り。70歳。



歴代最多となる652セーブを記録したマリアノ・リベラ photo by Yamazaki Eiji



マリアノ・リベラ

1995年から2013年までの19年間、ニューヨーク・ヤンキース一筋で活躍した、メジャーを代表するクローザー。決め球のカットボールを武器に、歴代最多となる652セーブを記録。2019年には記者投票で史上初めて満票による殿堂入りを果たし、いまなお満票はリベラただひとりである。パナマ出身の55歳。



ヤンキース黄金時代の不動の遊撃手として活躍したデレク・ジーター photo by Yamazaki Eiji



デレク・ジーター

1995年から2014年までの20年間、ニューヨーク・ヤンキース一筋で遊撃手として活躍。通算3465安打、260本塁打、358盗塁を記録した。1996年、1998年、1999年、2000年、2009年のワールドシリーズ制覇に主力として貢献。スマートなたたずまいは現役時代と変わらず、沿道から大きな歓声を浴びていた。2020年に殿堂入り。51歳。

※ ※ ※ ※

独断と偏見で言わせていただくと、ファンの反応が最も大きかったのはイチローさんで、ジーターさん、グリフィーさんにも歓声が上っていたように思う。2025年版イヤーブックの巻頭で、米野球殿堂博物館のジェーン・フォーブスクラーク・チェアマンは｢歴史を保存する。卓越性を尊重する。世代をつなぐ。これが私たちの使命｣と書いているが、レジェンドたちのパレードはその使命が具現化したものだった。

（文中敬称略）

つづく＞＞