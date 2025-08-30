るるぶ&more.からの予約が便利！

伝統を味わう京グルメ

湯豆腐

ゆどうふ竹仙

京都は軟水の地下水が豊富に流れていたため、良質な水を必要とする豆腐作りが発展したといいます。寺院の精進料理に必要不可欠な食材であった豆腐は、江戸時代に僧侶たちの栄養源として発展しました。そうした歴史から、寺社の境内や門前に湯豆腐店が多く、現在では、庭園を愛でながら湯豆腐を味わえる店もあります。

湯葉

京ゆば処静家二条城店

生や乾燥したものがある「湯葉」ですが、京都の専門店では、その日の分を手作りする「生湯葉」が人気です。国産大豆と南丹・美山町の清らかな水を使った自家製の京ゆばが味わえるところも。

麩

半兵衛麸

寺院や宮中で重用された伝統食の「麩」。京都ではもちもちとした食感の生麩がおなじみです。京麸や京湯葉を焼いたり揚げたり、多彩な調理法でアレンジして提供されます。

おばんざい

「おばんざい」とは、“普段のおかず”という意味をもち、京都の家庭で日常的に作られてきたもの。季節を感じられる献立が多く、手頃な旬の食材を使いきるという家庭の知恵が詰まっています。

京野菜レストラン

来隣

「京野菜」は名前通り「京都で作られた野菜」の総称。一般的には京都府や農協で認定される「ブランド京野菜」を指すことが多く、「九条ねぎ」や「聖護院だいこん」などが知られています。

風情ある空間で楽しむ絶品グルメ

町家ごはん

食と森

「町家」は京都の伝統的な住宅建築のこと。「うなぎの寝床」とよばれる奥に長い構造が特徴で、彩光や風通しを考えた工夫などがあちこちに見られます。イタリアンからお寿司、気軽に入れるカフェまで多彩なジャンルが魅力です。

川床料理

みます屋 MONAMI

夏の京都の風物詩である「納涼床」。その歴史は古く、桃山時代に鴨川の中州に床几(しょうき)を設けて涼を味わったのがその始まり。毎年鴨川沿いでは約90軒の店が川床を出し、和食、中華、フレンチ、エスニックまで多彩なスタイルが揃います。

モーニング

イノダコーヒ三条店

カジュアルな宿泊施設が増えている京都では、「ホテルは素泊まり、朝食は外で」という旅行スタイルが増加中。

パン系もごはん系も多彩に揃っているので、早起きして食べる価値アリですよ！

だし巻き卵

逢坂山かねよ

だしのうま味を感じるなら出し巻き卵がおすすめ。卵3つ分の玉子焼きがのる「きんし丼」は、山から流れる谷水で身を引き締めた抜群の鰻を使っています。

ねぎうどん

PIXTA

「ねぎうどん」は、シャキシャキ食感の「九条ねぎ」がてんこ盛りの京都ならではのうどんです。



にしんそば

PIXTA

ニシンを使った京名物「にしんそば」は、にしんの甘辛い煮汁と京風だしがベストマッチ。



懐かしの味からトレンドまで！ 京都に来たら食べたい和スイーツ

抹茶スイーツ

京はやしや 京都店

抹茶の本場・京都の抹茶スイーツは、パフェにフォンデュ、パンケーキまでバラエティ豊か！いろいろ食べ比べてお気に入りを探してみましょう。

わらび餅

高台寺 洛匠

京都の甘味で根強い人気を誇るのがわらび餅。本わらび粉を練り上げて、独自の食感を追求した本格派のわらび餅は、きな粉や黒蜜とも相性抜群です。

あんみつ

月ヶ瀬 祇園いちむら

ぷるぷるの寒天と餡のやさしい甘さの「あんみつ」も京都スイーツとしてはずせません。店によってあんこの種類や素材が異なるのもポイントです。

帰ってからも楽しめる京の味みやげ

ちりめん山椒

PIXTA

尾頭がついたちりめんじゃこと実山椒を炊き上げたちりめん山椒。絶妙な味付けのごはんのおともにもなり、サラダのトッピングやパスタにもおすすめ。



八つ橋

PIXTA

京都みやげを代表する定番の八つ橋。王道の抹茶やニッキのほか、八つ橋入りのクランチチョコなどの商品も販売されています。生八つ橋と焼き八つ橋の2種類があります。



