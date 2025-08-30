ÂæÏÑË¬Ìä¤ÎÊÆ¾å±¡µÄ°÷¡¢ÂæÊÆ¶¨ÎÏ¤Î·ÑÂ³¤Ë°ÕÍß
¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡ËÂæÏÑ¤òË¬Ìä¤·¤¿ÊÆ¾å±¡·³»ö°Ñ°÷²ñ°Ñ°÷Ä¹¤Î¥í¥¸¥ã¡¼¡¦¥¦¥£¥Ã¥«¡¼µÄ°÷¡Ê¶¦ÏÂÅÞ¡Ë¤Ï29Æü¡¢ÁíÅýÉÜ¤Ç²ñ¸«¤·¡¢ÂæÏÑ¤ÈÊÆ¹ñ¤¬°ú¤Â³¤¶¨ÎÏ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¦¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¥¦¥£¥Ã¥«¡¼»á¤ÏÆ±¤¸¤¯¶¦ÏÂÅÞ¤Î¥Ç¥Ö¡¦¥Õ¥£¥Ã¥·¥ã¡¼¾å±¡µÄ°÷¤é¤ÈË¬Âæ¤·¡¢ÍêÀ¶ÆÁ¡Ê¤é¤¤¤»¤¤¤È¤¯¡ËÁíÅý¤ÈÌÌ²ñ¤·¤¿¡£²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢ÊÆ¹ñµÄ²ñ¤ÎÂæÏÑ¤Ø¤ÎÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤»Ù»ý¤ÈÍ§¾ð¤òÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤ËË¬Âæ¤·¤¿¤ÈÀâÌÀ¡£ÂæÏÑ¤Ï¼«Í³¤Ê¹ñ¤È¤·¤Æ¡¢¼«Í³¤Î³ÎÊÝ¤ÈÌ±Â²¼«·è¤ÎÀäÂÐÅª¤Ê¸¢Íø¤¬¤¢¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
ÊóÆ»¿Ø¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢ÂæÏÑ¼þÊÕ¤Ò¤¤¤Æ¤ÏÁ´À¤³¦¤ÏÂè2¼¡ÂçÀï°ÊÍèºÇ¤â¸·¤·¤¤°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾å¤ÎÄ©Àï¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶Ë¤á¤Æ´í¸±¤Ê¾õÂÖ¤À¤È»ØÅ¦¡£º£²óÂæÏÑÂ¦¤«¤é¤Î¼ê¸ü¤¤¤â¤Æ¤Ê¤·¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤â¡¢ÊÆ¹ñ¹ñÌ±¤ä·³»ö°Ñ°÷²ñ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂç¤¤Ê°ÕµÁ¤¬¤¢¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤Þ¤¿ÍêÁíÅý¤¬¡¢¹ñÆâÁíÀ¸»º¡ÊGDP¡Ë¤ËÀê¤á¤ëËÉ±ÒÈñ¤Î³ä¹ç¤òÍèÇ¯¤Ë3¡ó¡¢2030Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÌó5¡ó¤Ë°ú¤¾å¤²¤ë¤È¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¦¤È¤·¡¢ÂæÊÆ´Ö¤Ç¤Î·³»ö¶¨ÎÏ¤ä·³»ö»º¶È¥Á¥§¡¼¥ó¤Î¶¯²½¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÌ±Â²¼«·è¤ÈÌ±¼ç¼çµÁ¤ÏÀ¤³¦Ê¿ÏÂ¤Î¶¼°Ò¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÀÀâ¤Ï¹ÓÅâÌµ·Î¤À¤È¸ì¤ê¡¢ÂæÊÆÏ¢·È¤ÎÀ®ÈÝ¤Ï¡¢¼«Í³¤ò³éË¾¤¹¤ëÁ´À¤³¦¤Î¿Í¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤Ê»ØÉ¸¤Ë¤Ê¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¥Õ¥£¥Ã¥·¥ã¡¼»á¤Ï¡¢ÂæÊÆ´Ö¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ÏÈ×ÀÐ¤Ç¡¢º£¸å¤â¿µ½Å¤«¤Ä²Ì´º¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ´Ø·¸¤ò¿¼¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¶¯Ä´¡£Ãæ¹ñ¶¦»ºÅÞ¤¬¶¼°Ò¤ä°µÎÏ¤òÍ¿¤¨Â³¤±¡¢ÂæÏÑ¤ò¸ÉÎ©¤µ¤»¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ê²¹µ®¹á¡¿ÊÔ½¸¡§óîÆ£·¼²ð¡Ë
¥¦¥£¥Ã¥«¡¼»á¤ÏÆ±¤¸¤¯¶¦ÏÂÅÞ¤Î¥Ç¥Ö¡¦¥Õ¥£¥Ã¥·¥ã¡¼¾å±¡µÄ°÷¤é¤ÈË¬Âæ¤·¡¢ÍêÀ¶ÆÁ¡Ê¤é¤¤¤»¤¤¤È¤¯¡ËÁíÅý¤ÈÌÌ²ñ¤·¤¿¡£²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢ÊÆ¹ñµÄ²ñ¤ÎÂæÏÑ¤Ø¤ÎÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤»Ù»ý¤ÈÍ§¾ð¤òÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤ËË¬Âæ¤·¤¿¤ÈÀâÌÀ¡£ÂæÏÑ¤Ï¼«Í³¤Ê¹ñ¤È¤·¤Æ¡¢¼«Í³¤Î³ÎÊÝ¤ÈÌ±Â²¼«·è¤ÎÀäÂÐÅª¤Ê¸¢Íø¤¬¤¢¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿ÍêÁíÅý¤¬¡¢¹ñÆâÁíÀ¸»º¡ÊGDP¡Ë¤ËÀê¤á¤ëËÉ±ÒÈñ¤Î³ä¹ç¤òÍèÇ¯¤Ë3¡ó¡¢2030Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÌó5¡ó¤Ë°ú¤¾å¤²¤ë¤È¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¦¤È¤·¡¢ÂæÊÆ´Ö¤Ç¤Î·³»ö¶¨ÎÏ¤ä·³»ö»º¶È¥Á¥§¡¼¥ó¤Î¶¯²½¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÌ±Â²¼«·è¤ÈÌ±¼ç¼çµÁ¤ÏÀ¤³¦Ê¿ÏÂ¤Î¶¼°Ò¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÀÀâ¤Ï¹ÓÅâÌµ·Î¤À¤È¸ì¤ê¡¢ÂæÊÆÏ¢·È¤ÎÀ®ÈÝ¤Ï¡¢¼«Í³¤ò³éË¾¤¹¤ëÁ´À¤³¦¤Î¿Í¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤Ê»ØÉ¸¤Ë¤Ê¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¥Õ¥£¥Ã¥·¥ã¡¼»á¤Ï¡¢ÂæÊÆ´Ö¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ÏÈ×ÀÐ¤Ç¡¢º£¸å¤â¿µ½Å¤«¤Ä²Ì´º¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ´Ø·¸¤ò¿¼¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¶¯Ä´¡£Ãæ¹ñ¶¦»ºÅÞ¤¬¶¼°Ò¤ä°µÎÏ¤òÍ¿¤¨Â³¤±¡¢ÂæÏÑ¤ò¸ÉÎ©¤µ¤»¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ê²¹µ®¹á¡¿ÊÔ½¸¡§óîÆ£·¼²ð¡Ë