わろく屋／軟らかく味わい深いあか牛を贅沢な御膳で堪能！

「あか牛御膳」3800円

創業300年の「歴史の宿 御客屋」がプロデュースする食事処。絶品のあか牛をロースステーキとローストビーフの2種で提供するボリューム満点の御膳が自慢です。「あか牛御膳」は「歴史の宿 御客屋」の女将が吟味し、あか牛ステーキ100ｇは自家製にんにく味噌が味を引き立てます。お米や野菜も自家製にこだわっていて、選び抜かれた器の美しさにも注目を。

店内は木がふんだんに使われ落ち着いた雰囲気

川端通り沿い、丸鈴橋の目の前にある

とうふ吉祥／カラダが喜ぶ♪ 手作り豆腐のフルコース

「とうふ定食（梅）」1980円

県産大豆と天然にがり、筑後川の源流水を使い、昔ながらの製法にこだわっている老舗の豆腐店が営む料理店。「とうふ定食」1980円〜には、冷や奴（冬は湯どうふ）、あげだし豆腐やがんもどき、呉汁など豆腐（大豆）料理が並びます。冷や奴は木綿、ゆず、しその3種類が楽しめ、おかわり自由なのもうれしいですね。

豆乳を使ったソフトクリームも用意しています。

創業60年以上、古民家を改築した風情ある造り

そば屋 沙羅／つるっとのど越し爽快な手打ちそば

「地鶏そば」2200円

そばは、信州産と南阿蘇産をブレンドしたそば粉を使用し、囲炉裏で燻製にした肉厚の地鶏を鍋仕立ての地鶏だしで味わう「地鶏そば」が人気です。打ち立て、ゆでたてで香よく、噛むほどに甘みが広がるおいしい一品です。自家製の低農薬米や契約農家から仕入れる烏骨鶏の卵など、食材にもこだわっています。

阿蘇地方の民家を再現した店内

雑木林に覆われた風情ある食事処。初夏の新緑や秋の紅葉も見事

■そば屋 沙羅（そばや さら）

住所：熊本県南小国町満願寺7188

TEL：0967-48-8355

営業時間：11〜15時 ※そばがなくなり次第終了

定休日：火曜



自然薯料理やまたけ／驚きの香りと粘りをもつ自家製自然薯を堪能

「とろろ膳」1300円

農家が営む食事処。自慢の食材は自然薯で、土造りからこだわって栽培しており、天然のものに劣らない風味と粘りをもっています。その醍醐味が堪能できる「とろろ膳」には煮しめや小鉢が付きます。自然薯メニューはうどんやだんご汁など多彩に揃っています。米や野菜など、使う食材はほとんど自家製です。

囲炉裏を囲んで楽しむ地鶏の炭火焼料理も人気

●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。

●この記事は『るるぶ湯布院 黒川 小国郷 別府 阿蘇'26』に掲載した記事をもとに作成しています

