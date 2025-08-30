i-dle¡¢ÆüËÜ1st EP¡Øi-dle¡Ù¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡õ¥È¥é¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È¸ø³«¡¡»öÁ°Í½Ìó¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â¥¹¥¿ー¥È
¡¡i-dle¤¬¡¢10·î3Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤¹¤ëÆüËÜ1st EP¡Øi-dle¡Ù¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÈCD¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú²èÁü¤¢¤ê¡Û¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥ë¥Á¥ãー¤òi-dleÎ®¤Ë¾º²Ú¤·¤¿À¤³¦´Ñ¤ÎÆüËÜ1st EP¡Øi-dle¡Ù¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¡Ë
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥¢ー¥È¥ïー¥¯¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç»£¤ê²¼¤í¤·¤¿¤â¤Î¡£Y2K¤òÈô¤Ó±Û¤¨¤¿80¡Çs～00¡Çs¥àー¥É¤ò´¶¤¸¤ë¥Ó¥ó¥Æー¥¸¤Î¼Á´¶¤¬¿·Á¯¤Ê¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥ë¥Á¥ãー¤òi-dleÎ®¤Ë¾º²Ú¤·¤¿À¤³¦´Ñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¤¥áー¥¸¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿Ì¥ÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ¥È¥é¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È¤â¸ø³«¡£¥½¥è¥ó¤Ë¤è¤ë½ñ¤²¼¤í¤·¤Î¥êー¥É¥È¥é¥Ã¥¯¡Ö¤É¤¦¤·¤è¤Ã¤«¤Ê¡×¤ÈÁ´ÊÔÆüËÜ¸ì»ì¤Î¥Ð¥éー¥É¡Ö°¦¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿À¤³¦¤Ø±Ê±ó¤Ë¤¸¤ã¤¢¤Í¡×¡ÖInvincible¡×¤ò´Þ¤à´°Á´¿·¶Ê3¶Ê¤Ë²Ã¤¨¡¢¡ÖFate¡×¤ÎÆüËÜ¸ì¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤È¤Ê¤ë¡Ö½ý¤Ä¤¯¤Î¤Ï·ù¤¤¤À¤«¤é¡×¤È¡ÖQueencard¡ÊJapanese ver.¡Ë¡×¤ÎÁ´5¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜºî¤ò´ü´ÖÆâ¤ËApple Music¡¿Spotify¤Ë¤Æ»öÁ°Í½Ìó¤¹¤ë¤È¡Èi-dle¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë²èÁü¡É¤ò¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ç¤¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â³«»Ï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢i-dle¤Ï10·î¤Ë¤Ïºë¶Ì ¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹ー¥Ñー¥¢¥êー¥Ê¡¢Ê¼¸Ë GLION ARENA KOBE¤Î2ÅÔ»Ô¤Ë¤Æ¡Øi-dle first japan tour¡Ê²¾¾Î¡Ë¡Ù¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë