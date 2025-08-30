¡Ö¥Ç¥Õ¥é¥°¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¡©ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤ITÊ¬Ìî¤ÎÎ¬¸ì¡ª
³Ø¹»¤ä»Å»ö¤Ê¤É¤ÇË»¤·¤¤ËèÆü¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥¯¥¤¥º¤ÇÂ©È´¤¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©º£²ó¤Ï¡¢·ä´Ö»þ´Ö¤Ç¤Ç¤¤ëÎ¬¸ì¥¯¥¤¥º¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Ö¥Ç¥Õ¥é¥°¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¸ì¡©
¡Ö¥Ç¥Õ¥é¥°¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¤«ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
Åú¤¨¤Ï¥«¥¿¥«¥Ê11Ê¸»ú¤Ç¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤ÏÀµ²ò¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡Ö¥Ç¥Õ¥é¥°¥á¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤òÎ¬¤·¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤·¤¿¡ª
¥Ç¥Õ¥é¥°¤È¤Ï¡¢¥Ï¡¼¥É¥Ç¥£¥¹¥¯¡ÊHDD¡Ë¤Ê¤É¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥¸Æâ¤ÇÃÇÊÒ²½¡Ê¥Õ¥é¥°¥á¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ë¤·¤¿¥Ç¡¼¥¿¤òÀ°Íý¤·¡¢Ï¢Â³¤·¤¿ÎÎ°è¤ËºÆÇÛÃÖ¤¹¤ë½èÍý¤Î¤³¤È¡£
¤½¤â¤½¤âÃÇÊÒ²½¤È¤Ï¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤Î»ÈÍÑÃæ¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î½ñ¤¹þ¤ß¤äºï½ü¡¢¹¹¿·¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤È¡¢1¤Ä¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬Ê£¿ô¤Î¾ì½ê¤ËÊ¬»¶¤·¤ÆÊÝÂ¸¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÃÇÊÒ²½¤ò²ò¾Ã¤·¤Æ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÀ°Íý¤·¸«¤Ä¤±¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥Ç¡¼¥¿¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤¬¹âÂ®²½¤·¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤ÎÆ°ºî¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤ò¥¯¥¤¥º¤Ë¤·¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤â²ÈÂ²¤äÍ§¤À¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
