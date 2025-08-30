北村一輝、ジムで鍛えた“筋肉美”に称賛の声「二の腕凄い」「イケオジ」
俳優の北村一輝が30日、自身のインスタグラムを更新。鍛え上げたトレーニング姿と撮影の合間の“寝落ちショット”を公開し、ファンから「筋肉凄い」「イケオジ」といった声が寄せられている。
【写真】ムキムキの北村一輝！ 寝落ち姿も
北村は「オンとオフ。トレーニングしてからの撮影。やりすぎで疲れたのか合間に落ちた。おっさんの寝姿ほど酷いもんはない」とつづり、2枚の写真を投稿。1枚目には、ノースリーブ姿でジムの鏡越しに撮影したトレーニング中のショットを披露。たくましい二の腕が際立ち、ファンからは「二の腕の筋肉凄いですね」「かっこいい」と称賛の声が寄せられた。
さらに2枚目では、撮影の合間にスーツ姿でソファに身を預け、眠りにつくオフショットを公開。「鍛えて上げられた身体も素敵だけど、寝姿も素敵」「寝姿もイケオジ」「オンとオフ、どちらもカッコよすぎる」と反響を呼んでいる。
引用：「北村一輝」インスタグラム（＠kazuki_kitamura_official）
【写真】ムキムキの北村一輝！ 寝落ち姿も
北村は「オンとオフ。トレーニングしてからの撮影。やりすぎで疲れたのか合間に落ちた。おっさんの寝姿ほど酷いもんはない」とつづり、2枚の写真を投稿。1枚目には、ノースリーブ姿でジムの鏡越しに撮影したトレーニング中のショットを披露。たくましい二の腕が際立ち、ファンからは「二の腕の筋肉凄いですね」「かっこいい」と称賛の声が寄せられた。
さらに2枚目では、撮影の合間にスーツ姿でソファに身を預け、眠りにつくオフショットを公開。「鍛えて上げられた身体も素敵だけど、寝姿も素敵」「寝姿もイケオジ」「オンとオフ、どちらもカッコよすぎる」と反響を呼んでいる。
引用：「北村一輝」インスタグラム（＠kazuki_kitamura_official）