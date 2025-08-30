ドジャースの大谷翔平投手は30日（日本時間31日）、本拠地ドジャースタジアムでのダイヤモンドバックス戦に出場予定。相手先発は、メジャー11年目のエドゥアルド・ロドリゲス投手。ここでは、MLB公式のデータサイト『Baseball Savant』より、過去の対戦成績などを振り返る。

■通算20打席対戦し、16打数5安打4四球

相手先発は、32歳のロドリゲス。2015年にレッドソックスでメジャー昇格を果たし、10勝をマーク。22年にタイガース、昨季からはダイヤモンドバックスに移籍して先発ローテーションに定着。3球団を渡り歩き、計90勝を挙げたベテラン左腕だ。

投球の45.4％を占めるフォーシームは、平均92.0マイル（約148.0キロ）と平均以下クラス。右打者にチェンジアップとカットボール、左打者にはシンカー、その他スライダーやカーブを駆使する配球で、キャリアを通してフライボール率が高い特徴を持つ。

大谷はロドリゲスと通算20打席対戦し、16打数5安打4四球の打率.313。2021年に、内角高めチェンジアップを捉えて速度114.5マイル（約184.2キロ）の本塁打を放っている。5月9日（同10日）以来の再戦で、5試合ぶり46号アーチは飛び出すか。

■試合情報

ドジャースvs.ダイヤモンドバックス

試合開始：日本時間8月31日（日）10時10分

中継情報：NHKBS1、MLB.tv、SPOTVNOW、J Sports1