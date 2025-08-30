カラフルな店構えがかわいらしい「アロハ・ホットドッグ＆バイン・ミー」。実は、フードトラックの人気店「フラドッグ」のオーナーである2人の姉妹がオープンさせたショップなんです。彼女たちの故郷であるベトナム・ホーチミンの味にハワイの味わいをミックスして、オリジナルのおいしさを提供しています。

大きめサイズの「アロハ・ホットドッグ」$12.50

一番人気は、ボリュームたっぷりの大きなホットドッグ。ハワイの提携ベーカリーで焼かれたふわっふわのハワイアンバンズを使った自信作で、ちょっとほかでは見ない”どーん”としたサイズ感がたまりません！オリジナルのパイナップル・マーマレードが隠し味の、まさにアロハなホットドッグ。レモンアイオリのソースをたっぷりつけていただきます。

「カルアポーク・バイン・ミー」$13.50

そして、本場の味であるバインミー（ベトナムスタイル・サンドイッチ）も、ハワイのテイストを盛り込んだオリジナル。ハワイ伝統料理のひとつである「カルア・ピッグ」を具材とし、ベトナム風マヨを加えた「カルアポーク・サンドイッチ」は、まさにカルチャーミックスな味わいです。野菜もたっぷりとれて、野菜不足になりがちな旅行中の強い味方に。このヘルシーさもポイント高いですよね。

「チャーシュー・バイン・ミー」$13.50

こちらの「チャーシュー・バイン・ミー」も、人気のメニュー。これも、ハワイならではのテイストを活かしながら、ベトナムのおふくろの味とミックスしたこわだりのメニューなのだそう。

「チャーシュー・バイン・ミー」に入っているのは、マナプア（ハワイ風肉まん）などにも多く使われている、ハワイスタイルのチャーシュー。ホノルル・チャイナタウンなどで見かける、独特のチャーシューがぎゅっと挟まれたバイン・ミーは、噛めば噛むほど、しっかりとした旨味が口の中に広がりますよ。



ていねいに作られる「ベトナム・コーヒー」$6

ドリンク類の充実も、見逃せないポイントのひとつ。ベトナム風ドリンクの代表格ともいえる本格的な「ベトナム・コーヒー」は、濃厚でほんのり甘く、ホットドッグやバイン・ミーと相性抜群です。ぜひ、お試しあれ！

左：バタフライピー・ティーなどを使った「トロピカル・ミックス」$7.50、右：「ブルー・オーシャン・ソーダ」$7

また、さわやかなレモンソーダも種類豊富。見た目にも美しいドリンクは、暑い日のリフレッシュにもぴったりです。いろいろなトロピカル・シロップの中から自分で選んで味をミックスすることもできるので、自分だけのオリジナルドリンクを楽しむのもいいですね。

オーナー姉妹のうちのおひとり、キャムさん

オーナーのひとり、キャムさんの笑顔も素敵なんです。「故郷のベトナムと今私たちが暮らしているハワイをつなぐ、特別なおいしさを届けられたらと思っています。ほかにもいろいろなメニューを用意していますので、ゆっくりお選んで味わってみてくださいね」と語ってくれました。



ワイキキ・ショッピング・プラザ

ショップの場所は、ワイキキ・ショッピング・プラザの地下エリア。ロイヤルハワイアン通りの階段で地下階へ降りると、いくつかのショップが集まったちょっとしたフードコートのような空間になっています。

同じエリアには、プレートランチやシェイブアイス、ワッフルなどの人気店も並んでいて楽しい！ 店内には少し飲食スペースがあるのですが、共有スペースにもテーブルがたくさんあるので、カジュアルなランチやディナーはもちろん、ワイキキ散策やショッピング中の休憩にもぴったりです。ワイキキのホテルからもアクセス便利。開放的な雰囲気なので、お子さん連れにもおすすめですよ。

■アロハ・ホットドッグ＆バイン・ミー

住所：ワイキキ・ショッピング・プラザ 地下1F

TEL：808-343-3501

営業時間：10〜20時（日曜は〜15時）

定休日：なし

