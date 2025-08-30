◆ラグビー▽パシフィックネーションズカップ（ＰＮＣ）日本代表―カナダ代表（３０日・ユアスタ）

エディー・ジョーンズヘッドコーチ（ＨＣ）率いる世界ランキング１３位の日本代表は、同２４位のカナダ代表と対戦し、１７―１０とリードして前半を折り返した。

日本は、立ち上がり早々の３分にＮＯ８のファカタヴァ アマト（ＢＲ東京）のトライで先制。さらにＳＯ李承信（神戸）がゴールキックを成功。幸先良く７点を取った。

さらに１３分、日本代表は李がペナルティーゴールを決め、３点を追加した。

２４分、カナダ代表はラインアウトから押し込むと、右ＦＬのルーカス・ラムボールにトライを決める。さらにＳＯのピーター・ネルソンがゴールキックも決め、３点差に追いついた。

３０分、カナダ代表はＳＯのピーターが、ペナルティーゴールを決め、１０―１０の同点に追いついた。

３２分、日本代表は左ＬＯのワイサケ・ララトゥブア（神戸）がイエローカードをもらう。日本代表は１人少ないまま前半終了まで戦うことになった。

だが３８分、日本代表は右ＬＯのワーナー・ディアンズ（ＢＬ東京）がトライを決める。さらに李がゴールキックを決めて、７点を取った。

日本代表は、２０１５年に初のＷ杯３勝に導いたエディー・ジョーンズＨＣが、２３年Ｗ杯後に再就任。昨季のＰＮＣでは、決勝でフィジー代表に１７―４１の完敗。今大会に向けては「勝てるラグビーを構築していくことがターゲット」と語っていた。

※得点時間は速報値。