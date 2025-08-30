『24時間テレビ』詳細タイムテーブル発表 横山裕のマラソンは午後8時頃スタート【タイムスケジュール掲載】
日本テレビ系『24時間テレビ48』が、きょう30日午後6時30分からスタートする。それに先立って、詳細なタイムテーブルが発表された。
1978年から続く同番組の今年のテーマは「あなたのことを教えて」。東京・国技館などから生放送され、上田晋也（くりぃむしちゅー）、羽鳥慎一、水卜麻美アナウンサーが総合司会、King ＆ Prince、志尊淳、長嶋一茂、浜辺美波、氷川きよし、やす子（※50音順）がチャリティーパートナー、横山裕（SUPER EIGHT）がチャリティーマラソンランナー、イモトアヤコがスペシャルサポーターを務める。なお、高橋海人（※高＝はしごだか）は体調不良のため欠席となり、企画「ボーダーレスLIVE『We are the No Borders!!』」はTravis Japanの松田元太が代役を務める。
今年は、チャリティーマラソンランナー・横山の「マラソン子ども支援募金」、義足の少女との登山に挑むスペシャルサポーター・イモトの「パラスポーツ応援募金」、能登復興に寄り添う石川県出身の浜辺らの「能登復興支援募金」の目的別募金を設置。引き続き、一般募金（福祉、環境、災害支援）も受け付けている。
タイムテーブルは、以下の通り。
【タイムスケジュール】※生放送のため、変更の可能性あり。
■30日午後6時30分
スタート
■午後7時10分頃
視覚障がいの子どもたちとKing ＆ Prince永瀬廉が作る「感じる花火」プロジェクト
■午後7時35分頃
あのちゃんが離島のフリースクールへ！上田と女が吠える夜プレゼンツ「あなたのことを教えて」
■午後8時頃
横山裕が走る！子ども支援マラソンスタート！
■午後8時15分頃
相葉雅紀 保護犬トリミング特別編 飼育放棄の犬をドリームチームで緊急レスキュー！
■午後8時40分頃
みんなで挑戦！パラアスリート スゴ技チャレンジ
■午後8時55分頃
岩田剛典が挑むLIVEアート＆オークション ペインティングスタート！
■午後9時頃
日本列島ダーツの旅的全国1億人インタビュー〜氷川きよし編〜
■午後9時10分頃
仲間由紀恵がサポート！能登の高校生が知ってほしい「わたしたちのこと」書道パフォーマンス「復興への想い」
■午後9時40分頃
ドラマドキュメンタリー超問題児?!黒柳徹子はなぜテレビ女優第1号になれたのか？
■午後9時55分頃
ドラマスペシャル「トットの欠落青春記」
■午後11時45分頃
6年ぶり復活！24時間テレビ生しゃべくり007 世界的スターJ＆国宝級俳優が生で初登場SP
■31日午前2時頃
上田と女が吠える夜インターナショナル〜あなたの国のことを教えてSP〜King ＆ Princeも登場！
■午前4時頃
ヒューマングルメンタリー オモウマい店
能登のずっと明るい寿司親子 2024-2025
■午前5時頃
チャリティーパートナーと共に！シューイチプレゼンツ「あなたのふるさとを教えて」
■午前6時15分頃
シューイチプレゼンツ「あなたのふるさとの絶品朝食を教えて」全国各地と生中継！
■午前6時55分頃
未来のパラアスリートがイモトと挑む！北アルプス・チャリティー登山
■午前8時25分頃
長嶋一茂が挑戦！能登に届け！チャリティーホームラン中継
■午前8時45分頃
ドキュメンタリードラマ『西田敏行 役者バカの原点〜知られざる家族の絆から』
■午前9時50分頃
総合司会 羽鳥慎一アナが取材！夢の鳥人間コンテスト 肺がんと闘う父親のために…約束のフライト
■午前10時25分頃
俳優・星野真里の娘 ふうかちゃんが親友とはじめてのだいぼうけん！
■午前11時頃
24時間テレビ48 日産チャリティーイベント！
■午前11時35分頃
ヒロミの八王子リホーム「きょうだい児」が遊べる保育室づくり
■午後0時35分頃
城島茂が伝えたい 福島・帰宅困難区域の今
■午後1時10分頃
Song for Children！24時間テレビチャリティーライブ
■午後1時20分頃
家族の中で自分だけが聞こえる…いとうあさこがCODAの女性を取材 上田と女が吠える夜プレゼンツ「あなたのことを教えて」
■午後1時50分頃
欽ちゃんが24時間テレビに生登場！世界が認めた仮装大賞のレジェンド 国技館で史上最大の「ピンポン」
■午後2時25分頃
有働由美子が「ともだち近居」をリポート 上田と女が吠える夜プレゼンツ「あなたのことを教えて」
■午後2時40分頃
乃木坂46久保史緒里がサポート！ピアノ連弾で届ける！視覚障がいを受け入れた“きっかけ”
■午後2時50分頃
日本列島ダーツの旅的全国1億人インタビュー〜志尊淳＆永瀬廉 編〜
■午後3時5分頃
横山裕に届ける！ヒルナンデス！バンドの応援歌
■午後3時55分頃
総合司会 水卜麻美アナが取材！奇跡の保育園 97歳の現役保育士と考える子どもたちの未来
■午後4時55分頃
氷川きよしと歌おう！「あなたのことを教えて」生合唱プロジェクト
■午後5時25分頃
浜辺美波も一緒に！チャリティー笑点
■午後6時10分
日本列島ダーツの旅的全国1億人インタビュー〜市川ぼたん＆市川新之助 編〜
■午後6時30分
志尊淳が寄り添う「余命7ヶ月」宣告された新米パパ 27歳の今 家族3人で未来へつなぐ笑顔
■午後6時50分頃
もう一度能登に帰ろう！浜辺美波が届ける 復興のキリコ祭り
■午後7時30分頃
King ＆ Prince高橋海人（※高＝はしごだか）が市川團十郎・氷川きよしなど総勢96人と送るボーダーレスLIVE「We are the No Borders!!」
（※高橋海人は体調不良のため欠席。Travis Japan松田元太が代役を務める）
■午後8時台
大フィナーレ！
