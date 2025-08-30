¡Ö´°àú¤½¤Î¤â¤Î¡×¥¤¥±¥á¥ó¤ò¼«Ç§¤¹¤ë21ºÐÆüËÜ¿ÍÎý½¬À¸¤¬³ÐÀÃ¡ªµÓ¤òÂç¤¤¯³«¤¤¤¿¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¥À¥ó¥¹¤Ë´ÑµÒÁûÁ³¡ª¿³ºº°÷¤âÀä»¿
¡¡´Ú¹ñ¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØBOYS II PLANET¡ÙÂè7ÏÃ¤Ë¤Æ¡¢ÆüËÜ¿ÍÎý½¬À¸¤Î¥Þ¥µ¥È¡Ê21ºÐ¡Ë¤¬¥»¥¯¥·¡¼¤µÁ´³«¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛµÓÄ¹¤Ã¡ª¥¤¥±¥á¥ó¤ò¼«Ç§¤¹¤ë21ºÐÆüËÜ¿ÍÎý½¬À¸
¡¡¡ØBOYS II PLANET¡Ù¤Ï¿ô¡¹¤ÎÂç·¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤òÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤ëºÇ¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£K¤ÈC¤Î2¤Ä¤Î¥×¥é¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬ÊÂ¹Ô¤·¤Æ¿Ê¹Ô¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¿··Á¼°¤Ç¤ÎßõÎõ¤Ê¥Ð¥È¥ë¤ò·Ð¤Æ¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¡ØBOYS II PLANET¡Ù¤Ë¾¯Ç¯¤¿¤Á¤¬½¸·ë¤¹¤ë¡£Îý½¬À¸¤¿¤Á¤ò»Ù¤¨¤ë¥Þ¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¥¤¡¦¥½¥¯¥Õ¥ó¡¢KINKY¡¢KANY¡¢¥¸¥§¥¸¥å¥ó¡¢¥·¥ã¥ª¥Æ¥£¥ó¡¢JLLICK¡¢¥¤¥à¡¦¥Ï¥ó¥Ó¥ç¥ë¡¢¥Ò¥ç¥ê¥ó¡¢¤Ù¥¯¡¦¥°¥è¥ó¡¢JUSTHIS¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤«¤Ê¤ê¤¬¤Ã¤«¤ê¡×¤¦¤Ê¤À¤ì¤ë¥Þ¥µ¥È
¡¡¥Þ¥µ¥È¤Ï¼«Ê¬¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¼«¿®¤ò»ý¤ÄÎý½¬À¸¤Ç¡¢Âè1²óÀ¸Â¸¼ÔÈ¯É½¼°¤Ç¤Ï8°Ì¤È¥Ç¥Ó¥å¡¼·÷Æâ¡¢¤µ¤é¤ËÆüËÜ¿Í»²²Ã¼ÔÃæºÇ¹â½ç°Ì¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ÆÀ°Õ¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ËÊ¬¤«¤ì¤ÆÂÐ·è¤¹¤ë¡Ö³¬µéÁèÃ¥¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¥Ð¥È¥ë¡×¤Ç¤Ï¡¢¥À¥ó¥¹¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÇChristopher¡ÖBad¡×¥Á¡¼¥à¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥¯¡¦¥É¥ó¥®¥å¡Ê20ºÐ¡Ë¤Î¥ê¡¼¥É¤Ç¿¶ÉÕÁÏºî¤¬¿Ê¤ß¡¢¡ÖBad¡×¥Á¡¼¥à¤ÏÃæ´Ö¥Æ¥¹¥È¤Ç¹âÉ¾²Á¤òÆÀ¤ë¤â¡¢Îý½¬À¸Æ±»Î¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹É¾²Á¤Ç¤Ï¥Þ¥µ¥È¤¬¿¶ÉÕ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤º¡¢¥ß¥¹¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¼«¿®¤¬¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ê¥Þ¥µ¥È¤Ë¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤Î¥¥à¡¦¥¸¥å¥ó¥½¡Ê23ºÐ¡Ë¤Ï¡ÖÀµÄ¾¤ËÏÃ¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¡©¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥µ¥È¤Ï¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¤È»×¤¦¤è¡£¤ß¤ó¤Ê¤Î»ëÀþ¤¬·¯¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤È»×¤¦¡£º£¤Ï¥À¥ó¥¹¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Î¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¡×¤È¡¢¥Þ¥µ¥È¤¬Îý½¬¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¤¡¢¤¢¤¨¤Æ¸·¤·¤¤¸ÀÍÕ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤¦¤Ê¤À¤ì¡¢¡Ö1¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÎý½¬¼¼¤ò½Ð¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Þ¥µ¥È¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤«¤Ê¤ê¤¬¤Ã¤«¤ê¤·¤¿¡×¡Ö¥É¥ó¥®¥å¤Ë¤ª´ê¤¤¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤À¡×¤È¡¢³¬ÃÊ¤ËºÂ¤Ã¤Æ·ý¤ÇÊÉ¤òÃ¡¤¯¡£¤½¤·¤Æ¥É¥ó¥®¥å¤¬¡¢¥Þ¥ó¥Ä¡¼¥Þ¥ó¤Ç¥Þ¥µ¥È¤Ë»ØÆ³¡£¥Þ¥µ¥È¤Ï¡Ö¥É¥ó¥®¥å¤Ë½Ð²ñ¤¨¤¿¤³¤È¤Ï¡¢ËÍ¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤ÇÂç¤¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÉ½¸½¤·¤¿¡£
¡¡ËÜÈÖ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¾å¤¬¤ê¡Ö¥Ô¥ó¥¯¤ÎÈ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥»¥¯¥·¡¼¤µ¤Î¥Þ¥µ¥È¤Ç¤¹¡×¤È¼«¸Ê¾Ò²ð¤·¤Æ¡¢Âç¤¤ÊÈáÌÄ¤òµ¯¤³¤¹¥Þ¥µ¥È¡£¥ª¡¼¥ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥¯¡¼¥ë¤Ê°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢¥Ð¡¼¤Ç´¥ÇÕ¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê±éµ»¤ò¸«¤»¤Æ¤«¤é¡¢Í¾Íµ¤ò·È¤¨¤ÆÍÙ¤ê»Ï¤á¤¿¡£¥½¥í¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤Ï¤·¤Ê¤ä¤«¤ËÂÎ¤ò¥¦¥§¡¼¥ÖÆ°¤«¤·¤Æ¥¦¥¤¥ó¥¯¤Þ¤Ç¤â·è¤á¡¢´ÑµÒ¤ÏÀä¶«¡£½ªÈ×¤Ç¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÎ©¤Á¡¢µÓ¤òÂç¤¤¯³«µÓ¤·¤¿¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¥Ý¡¼¥º¤Ç¡¢Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤Ì¥ÎÏ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥Þ¥µ¥ÈºÇ¹â¡ª¡×¡Ö¥Þ¥µ¥È´é¤è¤¹¤®¡×¡Ö´éÌÌ¶¯¤¤¡×¡Ö¥Þ¥µ¥È¤¨¤°¤¤¤Í¡×¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¡ª¡×¡Ö»÷¹ç¤¦¡×¡Ö¥á¥í¤¤¤ï¡×¤Ê¤É¤Î´¶ÁÛ¥³¥á¥ó¥È¤¬ÆÏ¤±¤é¤ì¡¢¥Þ¥¹¥¿¡¼¤«¤é¤â¡Ö¤¦¤Þ¤¹¤®¤ë¡×¡Ö´°àú¤½¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡×¤È»¿¼¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ê¡ØBOYS II PLANET¡Ù¡¿ABEMA K-POP¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë