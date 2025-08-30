【GUの黒】が大人におすすめ！ 40・50代の即戦力♡「美人見えトップス」

コーデにメリハリをつけながら、洗練された雰囲気もまとえる黒のアイテム。大人コーデの即戦力として取り入れるなら、上品見えが狙える【GU（ジーユー）】のボートネックトップスがおすすめ。ゆったりとしたネックラインが、デコルテを美しく演出してくれそうです。まだ暑さが続く今の時期、涼しげなボートネックのトップスでワンランク上の着こなしを目指してみて。

一点投入で美人見えが狙える！ ボートネックトップス

【GU】「リブニットボートネックプルオーバー」\1,990（税込）

@cococloset128さんが「鎖骨美人見え」と紹介しているボートネックのトップス。ゆったりとしたネックラインがデコルテを美しく演出し、ほんのり色っぽさのあるコーデに導いてくれそう。ボートネックで抜け感を与えながら、キリッと引き締めてくれる黒のトップスは、ミドル世代のワードローブに欠かせない存在になるかも。

暗めのトーンで上品にまとめた大人っぽコーデ

シックな黒のボートネックトップスに、ブラウンのパンツを合わせてクールな雰囲気に。全体的に暗めのトーンでも、ボートネックトップスが程よい抜け感をプラスしてくれます。開いた首元にネックレスで華やぎを添えると、上品なコーデの完成。秋にはジャケットを羽織ったクラシカルな着こなしもおすすめです。

