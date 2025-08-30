EXILEのTAKAHIROさんが自身のインスタグラムで、ハワイのオアフ島にある「クアロアランチ」を訪れたことを報告しました。クアロアランチは「ジュラシック・パーク」など多くのハリウッド映画のロケ地として知られる牧場で、壮大な自然が魅力の観光スポットです。

【写真を見る】【EXILE ・TAKAHIRO】「やたら恐竜のお土産売ってるなぁ〜」10年前にスルーしていた ハワイの観光名所、クアロアランチの旅を報告





「旅の話。」と題したTAKAHIROさんは、「初の（⁉︎）クアロアランチに胸を踊らせ、早起きし、遠足気分で向かい、到着した瞬間…どことなく見覚えが…。」と投稿。実は初めてではなく、10年前に、ドライブ中にトイレ休憩のために立ち寄っていた場所だったことに気づいたそうです。









「飲み物買って、やたら恐竜のお土産売ってるなぁ〜とか思いながらそのまま車に戻ってしまってました」と、当時はこの土地の本来の魅力に気づかなかったエピソードを明かしています。









今回はしっかりと時間をかけて見学したTAKAHIROさん。「きちんと一歩踏み入れると…あんな世界が広がっていたとは‼︎」と綴っています。











TAKAHIROさんは「ジュラシック・パークを始め数々の映画の撮影場所としても知られる大自然溢れるロケーション」と綴り、映画「ジュラシック・ワールド」に登場する車両や、看板の前でポーズを決める姿などの写真を投稿しています。









また、牛が放牧されている牧場や、緑豊かな山々や美しい海を背景にした写真も投稿されており、クアロアランチの壮大な自然を満喫した様子がうかがえます。









「いろんな体験もでき、たくさんの情報を丁寧に説明していただき、また一つハワイの歴史にも触れながら、最高な思い出ができました」と満足げに綴っています。











最後には「心からマハロ御座いました」とハワイ語の「ありがとう」を意味する「Mahalo（マハロ）」を日本語風にアレンジして感謝を表現。









「次は乗馬したり🐴もっとアクティブに楽しみたいです🤙」と次回のクアロアランチ訪問への意欲も見せています。



