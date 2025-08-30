この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

『超簡単！手をもんだら肩こりが一瞬で解消した方法』と題した最新動画で、手もみセラピストの音琶麗菜氏が、自宅で手軽にできる手もみセラピーで肩こりや目の疲れを解消するメソッドを紹介した。冒頭で音琶氏は「手のひらを押すだけで、肩こりが一瞬で解消した手もみセラピーをやっていきたいと思います」と宣言。リクエストに応えた「肩こりと目の疲れ、両方に効かせるコツ」に注目が集まった。



動画内では「肩こりの原因は、老廃物が元となって起こります」と明かし、老廃物を流すための具体的な押し方を図解のように解説。肩の反射区（小指側・骨の内側）、目の反射区（人差し指と中指）、肺の反射区（指の間）など各ポイントを「痛いなというところで7秒止めて押しましょう」と、実演を交えて丁寧に説明。「押すのが大変なら中指だけでも大丈夫」「一番痛いなという指を中心に押してください」と、セルフケアが続けやすい工夫も伝授した。



「押し方のコツは1つの反射区につき7秒むぎゅーっと押す」「回数は3～5回、これを1日に3～5セット行う」とマイルールも紹介し、効果を最大限に引き出すアドバイスも忘れない。「水分を取ることで老廃物を流していきましょう」と健康を意識した重要ポイントも強調した。



動画の終盤では「手のひらだったらいつでもどこでもすぐにできますので、思い立ったら手のひらを押してみてください」と視聴者を励ました。さらに「肩こりや目の疲れで悩んでいる方が周りにいたらこの動画もシェアしてくれると嬉しいです」と呼びかけた。「またリクエストもお待ちしております」と今後にも意欲をにじませ、感謝の気持ちで動画を締めくくった。