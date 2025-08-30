チョップドルーフのようなシルエット

スタートは午前9時。ベントレー・スピードシックス・スポーツマンズ・クーペ「ブルートレイン・スペシャル」は、どんよりした光を受けて鈍く輝く。ガーニー・ナッティング社製のボディは、現代の基準でも相当に大きい。

【画像】ブルートレインへ大勝 スピードシックス・スポーツマンズ・クーペ 同時期のベントレー EXP 15も 全103枚

長いボンネットの内側には、6.5L直列6気筒エンジンが収まっている。ワイヤーホイールも巨大。ルーフラインは新鮮なほど低い。アメリカン・カスタムカーの、チョップドルーフのように。それでも全高は、筆者の身長より高い。



ベントレー・スピードシックス・スポーツマンズ・クーペ「ブルートレイン・スペシャル」（1930年式）

スビードシックスの場合、ツインSUキャブレターとハイカムで、最高出力は182psに達していた。フランス・カンヌから英国ロンドンを目指したサルーンは、200psを軽く超えていたという。

最新の6気筒と比較すると、スムーズとはいえない。排気量は6597ccで、1気筒当たり1100cc近くある。100mmのボアに対し、140mmのストローク。トルクが極めて太く、放たれるノイズは荒々しい。アイドリング時でも、13.8kg-mあるとか。

古いものへ愛着が湧くという人間の心理

本日のドライバーは、リチャード・チャールズワース氏。ベントレーの英国王室担当者で、クラシック・ベントレーの運転に関しては、右に出る者はいないだろう。

最初の目的地は、1kmも離れていないグロブナー・スクエア。その一角に、ベントレーズ・コーナーと呼ばれる駐車場がある。路肩へ少し乗り上げ、ブルートレイン・スペシャルを停める。観光客が近寄ってくるが、機関銃を下げた警察隊は見守るだけだ。



ベントレー・スピードシックス・スポーツマンズ・クーペ「ブルートレイン・スペシャル」（1930年式）

クラシックカーは、大半の市民から歓迎される。古いものへ愛着が湧くという、人間の心理がここでも証明される。

写真撮影を終えて、再びロンドンの交通へ紛れる。ルーバーが並んだボンネット越しに、ディナープレートほどある大きなヘッドライト・カウルが煌めく。

車重と肉厚なタイヤがフラットにいなす

混雑した都心部で貴重なクルマを操るには、それらへ慣れている必要がある。ステアリングホイールは呆れるほど重く、小回りはまったく利かない。クラッチとトランスミッションの操作へ、かなりの時間が費やされる。

エンジンは粘り強く回るが、シフトレバーはニュートラルで一度止めなければならない。後ろから煽られても、慌てて加速するのはご法度。ブレーキペダルも、無駄には踏めない。効きは強いが、車重は3トン近くある。



ベントレー・スピードシックス・スポーツマンズ・クーペ「ブルートレイン・スペシャル」（1930年式）

乗り心地は良い。空間は広々としていなくても、適度に包まれ感のあるバケットシートへ体を預けられ、両足は真っ直ぐ伸ばせる。サスペンションは独立懸架式ではないが、車重と肉厚なタイヤ、長いホイールベースがフラットにいなす。

アパートへ隠れるように佇む小さな建物

次の目的地は、エリスタン・ストリートにあったコーチビルダー、ガーニー・ナッティング社のワークショップ跡地。ブルートレイン・スペシャルの、クーペボディが生み出された場所だ。立ち並んだアパートへ隠れるように、小さな建物を見つけた。

バークレー・スクエアを抜け、バーナートと友人が集ったモートンズ・クラブへ。さらにベントレーを進め、セント・ジェームズ・ストリートのコンサバティブ・クラブ前へ停車する。次々に通過する観光バスの合間を縫って、記念撮影を済ませた。



ベントレー・スピードシックス・スポーツマンズ・クーペ「ブルートレイン・スペシャル」（1930年式）

実際に走った距離は15kmもないが、サヴォイ・ホテルへ到着した頃には日が傾いていた。ホテル前の混雑を整理する、ドアマンが笑顔で出迎えてくれる。激しい往来の中で、カメラマンが乗るベントレー・ミュルザンヌとの2台分、路肩が空けてある。

ブルートレイン・スペシャルから冷却液が滴り、アスファルトを汚す。ドアマンは笑顔を崩さない。ブガッティ・ヴェイロンが来ても、驚かない彼ららしい。

カクテルは威厳高い2台へ相応しい味わい

夕方でも、サヴォイ・ホテルのバーは驚くほど賑わっていた。バーテンダーが、1930年代から使われているというメニュー、「サヴォイ・カクテルブック」のページを開く。

ウルフ・バーナートにしようと考えていたが、少し迷って、ベントレーに決めた。赤ワインがベースのデュポネと、リンゴで作った蒸留酒のカルバドスを、半分ずつ混ぜたカクテルだ。美味しかったと記したいところだが、不慣れな風味へ少し戸惑った。



ベントレー・スピードシックス・スポーツマンズ・クーペと、同行したベントレー・ミュルザンヌ

それでも、ホテルの前へ停めてある威厳高い2台へ、相応しい味わいだとは思えた。ウルフ・バーナートも、きっとそんな1杯なのだろう。