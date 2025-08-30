É½»²Æ»¤Ç¿Íµ¤¤Î¡ÖQ-pot CAFE.¡×2¹æÅ¹¤¬ÆüÈæÃ«¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¡ª ¡Ú¥ß¥¹¥¿¡¼¹õÇ¤ÎÅìµþ¥¹¥¤¡¼¥Ä¥È¥ì¥ó¥ÉVol.99¡Û
¿Íµ¤¤ÎQ-pot CAFE.2¹æÅ¹
Åìµþ¡¦ÆüÈæÃ«¡ÖÆüÈæÃ«¥·¥ã¥ó¥Æ¡×3³¬¤Ë¤¢¤ë¡ÖQ-pot CAFE. ÆüÈæÃ«¥·¥ã¥ó¥ÆÅ¹¡×¡£É½»²Æ»Å¹¤Ë¼¡¤°2¹æÅ¹¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯8·î8Æü¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤«¤ï¤¤¤¤¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤ä¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬Âç¿Íµ¤¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖQ-pot¡×¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¥«¥Õ¥§¤Ç¡¢É½»²Æ»Å¹¤Ï¾ï¤Ë¿Íµ¤¡£¤½¤Î2¹æÅ¹¤È¤·¤Æ¡¢ÆüÈæÃ«¥·¥ã¥ó¥ÆÅ¹¤â¥ª¡¼¥×¥óÁ°¤«¤éÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
·à¾ì¤Î³¹¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤ëÆüÈæÃ«¡£´Ñ·à¤ËË¬¤ì¤¿¿Í¤¬Â¿¤¯½¸¤¦¡ÖÆüÈæÃ«¥·¥ã¥ó¥Æ¡×¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢·à¾ì¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥³¥ó¥»¥×¥Á¥å¥¢¥ë¤Ç²Ú¤ä¤«¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤¬É½¸½¤µ¤ì¤¿¶õ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¨¥ê¥¢¤´¤È¤ËÊ·°Ïµ¤¤¬ÊÑ¤ï¤ë¶õ´Ö¤Ë¡¢¹õÇ¥ï¥¯¥ï¥¯MAX¤Ò¤ã¤Ã¤Û¡¼¡ª
´Ñ·àÁ°¤Î¤ï¤¯¤ï¤¯¤·¤¿»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¤ê¡¢´Ñ·à¸å¤ËÍ¾±¤¤Ë¿»¤Ã¤¿¤ê¤È³Ú¤·¤ßÊý¤¤¤í¤¤¤í¡£¤Þ¤µ¤Ë¡¢¤ªÅ¹¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¡Ö·à¾ì¤ÎÈâ¤Î¸þ¤³¤¦¤Ï¡¢´ÅÈþ¤Ê¤ëÌ´¤ÎÀ¤³¦¡×¤¬É½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¯¤·±ü¤Þ¤Ã¤¿¤³¤Á¤é¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤êÏÃ¤·¤¿¤¤¤È¤¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£
Ì´¤ÎÀ¤³¦¤Ç²á¤´¤¹¡È¤ª¤«¤·¡É¤Ê¤Ò¤È¤È¤
¡Ö´ÅÈþ¤Ê¤ëÌ´¤ÎÀ¤³¦¡×¤Ë¤Ï¡¢¿´¤È¤¤á¤¯Í¥²í¤Ê¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ª¡¼¥×¥óµÇ°¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¡Ö¥·¥¢¥¿¡¼¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¥»¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡È¥¹¥ß¥ì¤Î²Öºé¤¯¡É¥¹¥ß¥ì¿§¤Î¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¡£
¾åÃÊ¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ï¡¢¥ê¥Ü¥ó¥á¥ì¥ó¥²¤È¥Ó¥ª¥é¤Î²Ö¤¬¾þ¤é¤ì¤¿¥°¥é¥¹¥Ç¥¶¡¼¥È¤¬ÌÜ¤ò¤Ò¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥ß¥ì¿§¤Ëµ±¤¯¥ª¡¼¥¥Ã¥É¤È¥°¥ì¡¼¥×¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤Î¥Ù¥ê¡¼¥Ì¤Ï¡¢¸«¤¿ÌÜ¤ÎÈþ¤·¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Ì£¤ï¤¤¤â¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê¤ª¤¤¤·¤µ¤Ë¤ã¡¼¢ö
¤Û¤«¤Ë¡¢¥¤¥Á¥´¤Î¥«¥Ã¥×¥±¡¼¥¡¢¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥Þ¥¹¥«¥ë¥Ý¡¼¥Í¥¢¥¤¥¹¡¢¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¥¬¥Ê¥Ã¥·¥å¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¥µ¥ó¥É¤·¤¿¥Þ¥«¥í¥ó¤ÈÈþ¤·¤¤¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£
²¼ÃÊ¤Ï¥»¥¤¥Ü¥ê¡¼¡£
ÆÃ¤Ë¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¥µ¥ó¥É¤Ï¡¢¥Ï¥à¡¢¥â¥Ã¥Ä¥¡¥ì¥é¥Á¡¼¥º¡¢¥¢¥Ü¥«¥É¤¬ÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ç¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤â¤¿¤Ã¤×¤ê¡£ÂçËþÂ¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤Ë¤ã¡¼¢ö
¢¨¥ª¡¼¥×¥óµÇ°¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¡Ö¥·¥¢¥¿¡¼¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¥»¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢2025Ç¯9·î²¼½Ü¤´¤í½ªÎ»Í½Äê
¤³¤Á¤é¤Ï¡ÖÆ´¤ì¤ÎÉñÆ§²ñ¥Ñ¥ë¥Õ¥§¡×¡£¥¢¡¼¥ë¥°¥ì¥¤¡¦¥«¥·¥¹¡¦¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥Þ¥¹¥«¥ë¥Ý¡¼¥Í¤Î3¼ïÎà¤Î¥¢¥¤¥¹¤È¥½¥ë¥Ù¡¢¥Þ¥«¥í¥ó¡¢¥Ô¡¼¥Á¥Á¥å¥¤¥ë¡¢¥á¥ì¥ó¥²¡¢¥·¥å¥È¥í¥¤¥¼¥ë¡¢¥Ñ¡¼¥ë¥¯¥é¥Ã¥«¥ó¡¢¥¸¥§¥Î¥ï¡¼¥º¡¢¤½¤·¤Æ¥«¥·¥¹¥½¡¼¥¹¤¬¡¢¥°¥é¥¹¤Î¤Ê¤«¤Ç´ÅÈþ¤ËÍÙ¤ê¤¢¤¦Èþ¤·¤¤¥Ñ¥Õ¥§¡£
´Å¤µ¹µ¤¨¤á¤Ç¡¢¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¤È°ì½ï¤Ç¤â¥Ú¥í¥ê¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¥É¥ì¥¹¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿²ÄÎù¤Ê¡Ö¥¨¥È¥ï¡¼¥ë¡¦¥Ç¥»¡¼¥ë¡×¡£µ¨Àá¤Ë¤è¤ê¥É¥ì¥¹¤Î¿§¤ÈÌ£¤ï¤¤¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ô¥ó¥¯¤Î¥É¥ì¥¹¤òÅ»¤Ã¤¿¡Ö¥í¥¼¡¦¥Õ¥é¥ó¥Ü¥ï¡¼¥º¡×¡£
¢¨¡Ö¥¨¥È¥ï¡¼¥ë¡¦¥Ç¥»¡¼¥ë¡Á¥í¥¼¡¦¥Õ¥é¥ó¥Ü¥ï¡¼¥º¡Á¡×¤Ï¡¢2025Ç¯9·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê
¤½¤ì¤Ç¤Ï¼ºÎé¤·¤Æ¡¢¥É¥ì¥¹¤ÎÁ°¤òÉ¬»¦¡ª ¹õÇ¥«¥Ã¥¿¡¼¤Ç¤Ñ¤Ã¤«¡¼¤ó¡ª
¥É¥ì¥¹¤Ï¡¢¥¯¥ì¡¼¥×À¸ÃÏ¡£Áõ¾þ¤Ï¡¢¥ê¥Ü¥ó¥á¥ì¥ó¥²¤È¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¡£
Ãæ¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥Ü¥ï¡¼¥º²ÌÆùÆþ¤ê¥¸¥å¥ì¡¢¥ß¥ë¥¯¥à¡¼¥¹¤Î¥±¡¼¥¡¢¥¸¥§¥Î¥ï¡¼¥º¤È¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¹Í¤¨¤é¤ì¤¿¹½À®¤Ç¡¢¤«¤Ê¤êÃúÇ«¤Ëºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼¡¤Î¡Ö¥¨¥È¥ï¡¼¥ë¡¦¥Ç¥»¡¼¥ë¡×¤â¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤ã¡¼¢ö
¿©»ö¥á¥Ë¥å¡¼¤â¤ª¤¹¤¹¤á
¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¿©»ö·Ï¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¥¨¥Ó¡¢¥¤¥«¡¢¥Û¥¿¥Æ¡¢¥¿¥³¤È¤¤¤Ã¤¿¥·¡¼¥Õ¡¼¥É¤È¡¢¥º¥Ã¥¡¼¥Ë¡¢¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¡¢¥Ñ¥×¥ê¥«¡¢¥Ê¥¹¡¢¥ª¥Ë¥ª¥ó¤Ê¤É¤ÎÌîºÚ¤âÆþ¤Ã¤¿¥¥Ã¥·¥å¤¬¥á¥¤¥ó¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¥ã¥í¥Ã¥È¥é¥Ú¤ÈºÌ¤êÌîºÚ¤Î¥³¥ó¥½¥á¥¸¥å¥ì¤òÅº¤¨¤¿¥°¥ê¡¼¥ó¥µ¥é¥À¡¢¥Ý¥Æ¥È¥µ¥é¥À¡¢¥ª¥Ë¥ª¥ó¥°¥é¥¿¥óÉ÷¥¹¡¼¥×¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¢¥Ñ¥ì¥¤¥æ¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹ÎÁÍý¤Ë»È¤ï¤ì¤ë±ÕÂÎ¾õ¤ÎÀ¸ÃÏ¡Ë¤ËÄÒ¤±¹þ¤ß¾Æ¤¾å¤²¤¿¥Õ¥ì¥ó¥Á¥È¡¼¥¹¥ÈÉ÷¤Î¿·´¶³Ð¥¯¥í¥Ã¥¯¥à¥Ã¥·¥å¡£
Ç®¡¹¤È¤í¤È¤í¤Î¥Á¡¼¥º¤È¡¢¥Ï¥à¤ÎÌ£¤ï¤¤¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¤ª¤¤¤·¤µ¡£
¤³¤Á¤é¤â¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¥µ¥é¥À¡¢¥Ý¥Æ¥È¥µ¥é¥À¡¢¥ª¥Ë¥ª¥ó¥°¥é¥¿¥óÉ÷¥¹¡¼¥×¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
·à¾ì¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿Å¹Æâ¤äËÉÙ¤Ê¥Õ¡¼¥É¥á¥Ë¥å¡¼¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö´ÅÈþ¤Ê¤ëÌ´¤ÎÀ¤³¦¡×¤ò¤¼¤ÒÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¢£Q-pot CAFE.ÆüÈæÃ«¥·¥ã¥ó¥ÆÅ¹¡Ê¤¤å¡¼¤Ý¤Ã¤È ¤«¤Õ¤§ ¤Ò¤Ó¤ä¤·¤ã¤ó¤Æ¤Æ¤ó¡Ë
½»½ê¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÍ³ÚÄ®1-2-2 ÆüÈæÃ«¥·¥ã¥ó¥Æ3F
TEL¡§03-6257-3322
±Ä¶È»þ´Ö¡§11¡Á20»þ¡Ê19»þ30Ê¬LO¡Ë
ÄêµÙÆü¡§ÉÔÄêµÙ¡Ê»ÜÀßµÙ´ÛÆü¤Ë½à¤º¤ë¡Ë
