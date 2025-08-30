将棋の永瀬拓矢九段（32）が30日、高松市で、広瀬章人九段（38）とのJT杯2回戦に臨み、143手で勝利した。準決勝進出を決めた永瀬は、伊藤匠叡王（22）と佐藤天彦九段（37）の勝者と11月9日、大阪市で対戦する。

振り駒の結果、永瀬が先手になり戦型は角換わり腰掛け銀へ進んだ。長い中盤戦から永瀬が十字飛車の攻めを見せた84手目、広瀬が軽く歩を打って飛車の横利きを止めて同時に角取り。ところが永瀬はこれにひるまず敵陣へ歩を打って桂取り。駒損ながら、と金を作ってさらに飛成と攻めを加速させ、粘る広瀬を振り切った。

永瀬は26、27日、藤井聡太王位（23）＝王将など7冠＝に挑む第66期王位戦7番勝負第5局を制して2勝3敗とした。四国の隣県・徳島対局で、19、20日、福岡県宗像市での第4局に続く連勝。永瀬にとっては藤井との5番勝負、7番勝負合わせて6度目のタイトル戦で初の連勝でしかも2勝目という大きな1勝だった。

第5局から中2日だったが一度自宅がある関東へ戻っての勝利だったそうで、「四国連勝」。広瀬の投了を受け、「局面局面に応じてベストを尽くす方針でした」と振り返った。勢いに乗る永瀬が3勝3敗のタイを目指す王位戦第6局は9月9、10日に静岡県牧之原市「平田寺」で指される。