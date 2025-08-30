ÆÉÇä¿·Ê¹¡¡Èë½ñµëÍ¿¤ÎÉÔÀµ¼õµë»ö·ï¤ò¤á¤°¤ë¸íÊó¡¡¸¡¾Úµ»ö·ÇºÜ¡¡´Ø·¸¼Ô7¿Í¤ò½èÊ¬¤Ø¡ÖÃ´Åöµ¼Ô¤Ë»×¤¤¹þ¤ß¡¡¥Á¥§¥Ã¥¯µ¡Ç½¤âÆ¯¤«¤º¡×
ÅìµþÃÏ¸¡ÆÃÁÜÉô¤¬ÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤ëÈë½ñµëÍ¿¤ÎÉÔÀµ¼õµë»ö·ï¤ò¤á¤°¤ê¡¢ÆÉÇä¿·Ê¹¤¬ÁÜºº¤ÎÂÐ¾Ý¼Ô¤ò¸í¤Ã¤ÆÊó¤¸¤¿ÌäÂê¤Ç¡¢¤¤ç¤¦¡¢ÆÉÇä¿·Ê¹¤¬¸¡¾Ú·ë²Ì¤ò¤Þ¤È¤á¤¿µ»ö¤ò·ÇºÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÉÇä¿·Ê¹¤Ïº£·î27Æü¤ÎÄ«´©¤Ç¡¢ÆÃÁÜÉô¤¬Èë½ñµëÍ¿¤ÎÉÔÀµ¼õµë¤Îµ¿¤¤¤ÇÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎÃÓ²¼Âî½°µÄ±¡µÄ°÷¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁÜºº¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¸í¤Ã¤ÆÊó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆÉÇä¿·Ê¹¤Ï¤ª¤ï¤Ó¤Îµ»ö¤ò·ÇºÜ¤·¡¢ÃÓ²¼µÄ°÷ËÜ¿Í¤Ë¼Õºá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤ç¤¦¡¢¸¡¾Ú·ë²Ì¤ò¤Þ¤È¤á¤¿µ»ö¤ò1ÌÌ¤È13ÌÌ¤Ë·ÇºÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µ»ö¤Ç¤Ï¸íÊó¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÃ´Åöµ¼Ô¤Ë»×¤¤¹þ¤ß¤¬À¸¤¸¤¿¤¦¤¨¡¢¥¥ã¥Ã¥×¤ä¥Ç¥¹¥¯¤â³ÎÇ§¼èºà¤¬ÉÔ½½Ê¬¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò·Ú»ë¤·¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯µ¡Ç½¤âÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤Î¸íÊó¤Ë´Ø¤·¤ÆÊÔ½¸Ã´Åö¤ÎÁ°ÌÚÍý°ìÏºÀìÌ³¼èÄùÌò¡¢ÂìÉ¡ÂÀÏºÊÔ½¸¶ÉÄ¹¤Ê¤É¤¢¤ï¤»¤Æ7¿Í¤ò½èÊ¬¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£